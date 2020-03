L’Impact obtient un milieu de terrain de Tottenham

L’Impact de Montréal a fait l’acquisition du milieu de terrain du Hotspurs FC de Tottenham Victor Wanyama, mardi.

La formation de la Belle Province a indiqué que l’athlète kényan de 28 ans a été embauché à titre de joueur désigné, et ce, à la suite d’un transfert gratuit du club évoluant en Premier League.

«Victor est un joueur important avec une grande carrière, a indiqué le directeur sportif du onze montréalais, Olivier Renard, dans un communiqué. Son expérience indiscutable permettra aussi de bien encadrer les jeunes du club et les aider à progresser.»

«Je suis très heureux de me joindre à un club excitant comme l'Impact de Montréal, a quant à lui déclaré Wanyama. La MLS continue de grandir chaque saison et j'espère pouvoir apporter encore plus de visibilité à cette équipe, à cette ville et à cette ligue du côté africain.

Wanyama évoluait avec Tottenham depuis la campagne 2016 et a inscrit sept buts avec cette équipe en 97 rencontres. La saison dernière, il a cependant été limité à seulement huit parties, et ce, en raison d’une grave blessure à l’un de ses genoux.

«Quand j'ai parlé à Thierry [Henri, l’entraîneur de l’Impact] et qu'il m'a demandé de venir le rejoindre à Montréal, je n'y ai pas pensé deux fois, a poursuivi celui qui est notamment le capitaine de l’équipe nationale kényane. Je l'ai toujours admiré comme joueur et je suis content d'avoir l'opportunité de travailler avec lui et de jouer un rôle pour que l'Impact de Montréal puisse atteindre ses objectifs au sein des championnats et connaître une grande saison.»

Avant son association avec les «Spurs», Wanyama avait préalablement passé trois saisons avec le Southampton FC dans la même ligue. Il a également porté les couleurs du Celtic de Glasgow en Écosse (2011-2013) et du Beerschot AC en Belgique (2008-2011).

L'été dernier, Tottenham a tenté d’envoyer au FC Bruges dans la première division de Belgique, mais Wanyama a refusé d’y être transféré. Selon le quotidien anglais «Evening Standard», le montant déboursé par Bruges aurait été de 13 millions de livres sterling, ce qui représente plus de 22 millions de dollars canadiens.