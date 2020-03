«Louis Garneau est un citoyen corporatif exemplaire»

Dure journée pour le commerce au détail québécois.

Le détaillant de sport Louis Garneau a annoncé s'être placé sous la protection de la loi sur la faillite, mais ce dernier entend procéder à la restructuration de son entreprise.

Parallèlement à cette décision, 66 personnes ont été mises à pied à son usine de Saint-Augustin-de-Desmaures.

«C’est ma vie. C’est mon nom. C’est très difficile, mais je ne lâcherai pas» a dit en point de presse Louis Garneau, très émotif.

«C’est un marché très concurrentiel et M. Garneau en a pris large (...) Il avait le souci de la qualité et du développement international» explique Michel Nadeau, expert en finances et en gouvernance, en entrevue à LCN.

Louis Garneau est un passionné du vélo qui a démarré son entreprise en 1983. La marque Louis Garneau s’est développée au fil des ans, passant des accessoires pour cyclistes, aux vêtements de sport pour toute la famille et les fournitures scolaires.

L’annonce est en lien direct avec la faillite de deux de ses clients internationaux il y a 36 mois, une situation qui a été vécue très difficilement par l’entreprise.

Michel Nadeau soutient que l’entrepreneur se serait «déployé dans trop de domaines» en plus d’avoir été avalé par le commerce électronique.

«Tout le monde vend des espadrilles et tout le monde vend des espadrilles à rabais. Vous avez une concurrence très forte dans les articles et vêtements de sport. Ce sont des ajustements que M. Garneau devra faire pour essayer de se redéployer tout en gardant son nom et sa marque» soutient M. Nadeau.

Pour ce faire, le spécialiste croit que l’entrepreneur devra être plus stratégique et confiné à certains créneaux comme les vélos ou certains articles spécialisés.

Malgré tout, Michel Nadeau salue le désir de Garneau d’encourager l’économie québécoise en s’efforçant de fabriquer ses produits ici même plutôt que de les importer.

«Il a été exemplaire comme citoyen corporatif» conclut M. Nadeau.