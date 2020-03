Manon Trudel guérie du COVID-19 : «Je suis négative deux fois!»

L’histoire d’horreur des Québécois Manon Trudel et Julien Bergeron confinés à bord du paquebot Diamond Princess au Japon est sur le point de se terminer.

Manon Trudel, qui a été infectée par le COVID-19, a été déclarée guérie après une série de tests négatifs et, même si elle est demeurée asymptomatique.

«À l’hôpital, j’ai été déclarée négative d’emblée. Après quelques jours, c’était positif» a expliqué Mme Trudel en entrevue Skype à Denis Lévesque.

Après avoir repassé un test, la Québécoise a finalement été déclarée négative. Le protocole exige cependant qu’un autre test négatif soit confirmé pour qu’une personne soit officiellement guérie.

«Je suis négative deux fois!» s’est exclamée Manon Trudel, visiblement heureuse.

Désormais sortie de l’hôpital, la femme se trouve présentement dans la ville de Toyota, de laquelle elle a pris le train pour aller visiter son mari qui souffre d’une double pneumonie et qui est toujours hospitalisé. Elle a pu l’apercevoir à travers la fenêtre de sa chambre d’hôpital.

«Je me suis assise dans le gazon pas trop loin de sa fenêtre et on a conversé toute la journée. On avait chacun nos téléphones fournis par l’ambassade et on s’est jasé» explique Mme Trudel, tout sourire.

«Théoriquement, il devrait repasser des scans le 5 mars et si ces tests sont concluants, il va pouvoir passer les tests pour déterminer s’il a encore le coronavirus»

Malgré l’angoisse vécue pendant la quarantaine et le séjour à l’hôpital, Manon Trudel garde espoir que la situation ira en s’améliorant pour son conjoint.

L’entrevue complète avec Manon Trudel se trouve en haut de page.