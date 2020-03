«On doit réinvestir dans cette entreprise», affirme Louis Garneau

Louis Garneau, président et fondateur du détaillant québécois, se désole de la soixantaine de coupes à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il assure toutefois qu’elles sont temporaires et qu’il entend relancer l’entreprise.

«Il y a 36 mois avec la faillite de deux gros clients de l’international, Evans Cycles en Angleterre et Performance aux États-Unis. Ça nous a impacté directement et ça nous a carrément joué sur la liquidité», a-t-il expliqué en conférence de presse mardi après-midi, quelques heures après l’annonce comme quoi l’entreprise québécoise se plaçait sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Il explique que l’entreprise manque de liquidité et que signer l’avis d’intention était la dernière chose qu’il voulait faire. «Ce n’est pas une faillite, c’est une protection, c’est une loi qui existe au Québec pour nous protéger», d’ajouter M. Garneau.

Coupes temporaires

Ce sont 66 emplois qui ont été supprimés à Saint-Augustin-de-Desmaures, une décision qui n’a pas été prise de gaité de cœur non plus.

«Ça m’a beaucoup peiné comme président, j’ai toujours protégé les emplois au Québec. Ce sont des coupures temporaires, ça donne de l’espoir à mon équipe, ça me donne de l’espoir», dit-il.

Louis Garneau entend procéder à la restructuration de son entreprise avec une petite équipe. Il s’est entre autres excusé à ses employés à sa famille.

Dans les dernières années, Louis Garneau et son épouse ont réinvesti de l’argent dans l’entreprise. «Dans le document de Raymond-Chabot, mon épouse apparait toute de suite après la Banque Royale et Investissement Québec», précise-t-il.

Il a tenu à clarifier le fait que le détaillant n’a jamais reçu de subvention, mais plutôt une aide de 2 millions sous la forme d’un prêt.

Recherche d’investisseurs

M. Garneau et sa conjointe ont démarré l’entreprise en 1983 dans un garage avec seulement 2000$. Après tout ce temps et toute cette histoire, il n’a pas l’intention d’abandonner.

«On a un gros vent de face, c’est une course qui est difficile, c’est la course la plus difficile à laquelle j’ai participé, mais l’avantage c’est qu’il y a une équipe autour de moi», déclare-t-il.

Il ajoute que l’entreprise est à la recherche d’investisseurs, idéalement québécois. «On doit réinvestir dans cette entreprise», lâche-t-il.

«Ça aurait été très facile de devenir un multimillionnaire et de vendre l’entreprise à des intérêts étrangers, mais j’ai tout fait pour la garder ici, à Saint-Augustin et dans la famille. Il y a encore de l’espoir», conclut-il.