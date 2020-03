Prends ça court! : deux prix pour «Brotherhood»

Le court métrage «Brotherhood», de la réalisatrice Meryam Joobeur, a raflé deux récompenses au gala des prix Prends ça court!, qui se tenait à la Cinémathèque québécoise, mardi, dans le cadre des Rendez-Vous Québec Cinéma. La soirée était animée par le comédien Marc Beaupré.

L’œuvre de Meryam Joobeur, qui était finaliste en février aux Oscars dans la catégorie du meilleur court métrage - et qui s’est inclinée devant la production américaine «The Neighbors’s Window» - est repartie de la fête des courts métrages avec la prestigieuse Coupe du court MELS 2019 et le Prix Téléfilm Canada.

Tourné en mars 2018 en Tunisie, «Brotherhood» raconte l’histoire d’un berger tunisien déchiré entre sa loyauté envers sa famille et ses principes moraux. Le film a été présenté dans plus de 150 festivals à travers le monde, et a remporté une soixantaine de prix.

«Delphine», de Chloé Robichaud, «CHSLD», de François Delisle, «Les profondeurs», de Ariane Louis-Seize, «SDR», de Alexa-Jeanne Dubé, «Goodbye Golovin», de Mathieu Grimard, et «Je finirai en prison», d’Alexandre Dostie, figurent également parmi les gagnants de la 16e célébration Prends ça court!

Les lauréats de la mouture 2020 de Prends ça court! se partagent des prix d’une valeur totalisant plus de 250 000 $.