Quatre forfaits pas chers et ensoleillés pour la fin de l’hiver

Vous avez envie de partir au chaud prochainement? Voici quelques forfaits à bon prix pour le Sud et les États-Unis.

Soyez prévenus: les offres de ce genre ne durent pas longtemps. Toutes les aubaines étaient valides au moment de la rédaction. Faites vite!

Tout inclus à Riviera Nayarit à 889 $

Au moment d’écrire ces lignes, Transat offrait un forfait tout inclus d’une semaine à 889 $ au Decameron Los Cocos, un hôtel 3 étoiles de Riviera Nayarit, sur la côte Pacifique du Mexique. Il s’agit d’un rabais de 40 % par rapport prix régulier, selon le site internet. Ce tarif est uniquement valide pour un voyage se déroulant du 19 au 26 mars 2020, au départ de Montréal. D’autres dates sont proposées à un peu plus de 1100 $.

Pour voir les offres: www.transat.com, dans la section «Forfaits à moins de 899 $».

Vols et hôtels à Las Vegas à 499 $

Vacances Air Canada affiche actuellement une promo «Méga rabais Las Vegas» sur son site. Il s’agit de forfaits vols et hôtel de 3 à 7 jours affichés à partir de 499 $ par personne, au départ de Montréal. Les voyages doivent être effectués entre le 1er mai et le 31 octobre 2020 et il faut les réserver d’ici le 29 mars. Un exemple? Un séjour de 3 nuits au Luxor Hotel and Casino à 494 $ par personne, taxes et vols directs inclus. Repas non compris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vacations.aircanada.com/fr et cliquez sur Mega rabais Las Vegas. vacations.aircanada.com/fr/toutes-les-offres/100058/mega-rabais-las-vegas

Riviera Maya 5 étoiles à 1255 $

Envie d’un séjour luxueux? Actuellement, sur le site de Sunwing, on peut mettre la main sur des forfaits tout compris d’une semaine à l’hôtel 5 étoiles Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort de Riviera Maya, au Mexique, à des prix démarrant à 1255 $ par personne. Selon Sunwing, le prix régulier serait de 2145 $. Il s’agit d’un hôtel bien adapté aux familles.

Vérifiez les dates et les prix de ce forfait dans la page des aubaines de dernière minute de Sunwing.ca: www.sunwing.ca/fr/promotion/packages/last-minute-vacations.

Holguin à 905 $

Le site d’Expedia.ca répertorie lui aussi des forfaits tout inclus à bon prix. Exemple: en ce moment, un séjour d’une semaine au complexe hôtelier 4 étoiles Fiesta Americana Holguin Costa Verde à Holguin, Cuba, pourrait vous revenir à 965 $ par personne. Cela représente un rabais de 32 % par rapport à la normale. Les enfants de 2 à 12 séjournent gratuitement à cet hôtel.

Découvrez les détails dans la section «Vacances Tout inclus» d’Expedia.ca, en sélectionnant Cuba dans l’outil de recherche. www.expedia.ca/Forfait-cles-en-main