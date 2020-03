Suivez les résultats du «Super mardi»

Les démocrates américains de 14 États ont voté mardi pour choisir le candidat qu’ils veulent voir affronter le président républicain Donald Trump lors de l’élection présidentielle.

Cette journée électorale devrait permettre de savoir si le sénateur Bernie Sanders a pris une avance insurmontable ou si Joe Biden, l'ex-bras droit de Barack Obama, parviendra à le rattraper.

Dans les derniers jours, les candidats Pete Buttigieg et Amy Klobuchar ont abandonné la course et se sont rangés derrière Biden.

Toutefois, l'entrée en lice du milliardaire Michael Bloomberg qui, après avoir fait l'impasse sur les quatre premiers scrutins, pourrait priver Joe Biden d'une partie du vote centriste.