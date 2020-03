Alex Trebek franchit un cap important dans sa lutte contre le cancer

Le célèbre animateur Alex Trebek a franchi un cap important dans sa bataille contre le cancer mercredi.

Alex Trebek a reçu son diagnostic de cancer du pancréas de stade 4 il y a un an.

Si à première vue ça ne semble pas être une bonne nouvelle, le tout prend son sens lorsqu’on sait qu’à peine 18% des patients vivent plus d’un an après un diagnostic du genre.

Dans une vidéo publiée sur la page Twitter de Jeopardy!, Alex Trebek s’est dit fier d’avoir atteint ce plateau.

«Je suis très heureux de vous dire que j’ai franchi cette marque», dit-il.

L’animateur canadien parle aussi d’une bataille en montagne russe avec des hauts et des bas.

«Je blague avec mes amis en disant que le cancer ne me tuera pas, mais que c’est la chimiothérapie qui me tuera, avance-t-il. Il y a eu des moments de grandes douleurs, des jours où des parties de mon corps ne fonctionnaient plus, et des épisodes de grandes dépressions qui m’ont fait douter de la pertinence de continuer à me battre.»

Mais Alex Trebek n’a pas l’intention d’abandonner. «Ce serait un immense manque de respect» pour les gens qui l’entourent, dit-il.

Trebek est plutôt optimiste pour la suite, même si son oncologue lui a dit que seulement 7% des patients réussissaient à atteindre le cap des deux ans.

«Il était certain qu’on se reverrait dans un an pour célébrer ce deuxième anniversaire, ajoute-t-il. Si nous continuons à prendre les choses un jour à la fois avec une attitude positive, tout est possible.»

Le natif de Sudbury, en Ontario, aujourd’hui âgé de 79 ans, avait annoncé être atteint du cancer en mars 2019.