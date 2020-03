Ces condos en bas de 200 000 $ qui valent la peine

En collaboration avec :

Chaleur, plages, golfs et restaurants : la Floride séduit de plus en plus de Québécois chaque année. Et qu’ils s’y évadent pendant quelques jours pour fuir l’hiver ou qu’ils y résident plusieurs mois, le «Sunshine State» a de quoi pour plaire à tout le monde.

TVANouvelles.ca vous propose quelques propriétés à vendre pour moins de 200 000$ qui valent la peine d'investir en Floride. Ces suggestions ont été faites par Julie Pichette, courtière immobilière en Floride.

À Fort Lauderdale, près de tout!

1. Avec ses deux chambres à coucher et ses deux salles de bain, ce condo rénové au goût du jour mérite une visite. Le condo se trouve dans une communauté sécurisée, surveillée 24 heures sur 24 par un gardien, équipée de trois piscines chauffées, de terrains de tennis et d’un gym.

En vente à 199 000 $, ce condo est à quelques minutes de tout : plages, magasinage, restaurants, aéroport, etc.!

Pour tous les détails concernant le 1101 River Reach Dr #315, cliquez ici.

2. Le prix de cette unité de coin, au bord de l’eau, vient de baisser. À 199 000 $, ce condo de 1491 pieds carrés vous surprendra. Il comporte deux chambres à coucher, deux salles de bains, beaucoup de rangement et un air conditionné neuf.

Ce condo près de tout est situé dans un complexe avec de la sécurité 24 heures sur 24.

Pour tous les détails concernant le 1170 N Federal Hwy #211, cliquez ici.

3. Avec sa vue sur les canaux et son emplacement idéal sur Las Olas, ce condo, en vente pour 185 500 $, vaut le détour. Deux chambres à coucher, deux salles de bain, planchers en terrazzo, fenêtres d’impact, cuisine refaite et plus encore : ce condo est un incontournable.

Vous aurez accès à la vie branchée de Fort Lauderdale à quelques minutes à pieds.

Pour tous les détails concernant le 1790 E Las Olas Blvd #22, cliquez ici.

4. À quelques minutes de marche de la plage et à 159 999 $, ce condo nous fait rêver avec ses 800 pieds carrés de superficie, sa cuisine au goût du jour et ses comptoirs de granite.

Une visite vous convaincra d’investir!

Pour tous les détails concernant le 3333 NE 34th St #814, cliquez ici.

Pour les bricoleurs!

5. À 156 900 $, ce condo près de tout est une aubaine... à condition d’aimer bricoler! Le condo présente une superficie de 1020 pieds carrés, avec ses deux chambres à coucher et ses deux salles de bain. Si la cuisine est au goût du jour, les salles de bains et les chambres nécessitent quelques travaux.

Mais à moins de 160 000 $, avec la vue qu’il offre, ce condo vaut la peine d’être visité.

Pour tous les détails concernant le 1200 SW 12th St #308, cliquez ici.

Pour les amateurs de golf!

6. Situé sur le Coral Ridge Country Club, ce condo, en vente à 124 900 $, est décrit comme étant «le secret le mieux gardé de Fort Lauderdale».

À ce prix, vous pourrez décorer le condo à votre goût.

Pour tous les détails concernant le 4836 NE 23rd Ave #32, cliquez ici.

7. Situé à Hallendale sur le terrain de golf Diplomat, en pleine métamorphose, ce condo est destiné aux acheteurs de plus de 55 ans. Tout l’intérieur du condo a été refait à neuf, avec des nouveaux cabinets dans la cuisine, des comptoirs en granite et des électroménagers neufs.

À 169 900 $, ce condo est une valeur sûre.

Pour tous les détails concernant le 1000 NE 14th Ave #502, cliquez ici.

Pour les 55 ans et plus!

8. En bas de 100 000 $, ce condo situé à Deerfield Beach, risque de ne pas rester longtemps sur le marché. Le condo comprend deux chambres à coucher, deux salles de bain, une cuisine rénovée et des comptoirs en granite.

Pour tous les détails concernant le 69 Ventnor D #69, cliquez ici.

9. Situé entre l’océan et l’Intracoastal, cet abordable condo en vente pour 159 500 $ vous charmera. Il est composé de deux grandes chambres à coucher et de deux salles de bain.

Avec ce condo, vous aurez accès à la plage à quelques minutes de marche.

Pour tous les détails concernant le 3200 NE 36th St #1519, cliquez ici.

À Pompano

10. À 179 900 $, ce condo de Pompano Beach nous donne envie de déménager demain matin!

Disponible à louer dès maintenant, cette unité ne vous décevra pas et risque de ne pas rester longtemps sur le marché.

Pour tous les détails concernant 1110 N Riverside Dr #24, cliquez ici.

Au moment d'écrire ces lignes, ces propriétés étaient en vente et leur prix était celui indiqué dans cet article.