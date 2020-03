Chien d’assistance Mira refusé : le restaurateur s’excuse

Le restaurateur qui a refusé de servir mardi une famille parce qu’elle avait un chien Mira a tenu à présenter ses excuses mercredi.

• À lire aussi: Une famille refusée dans un restaurant à cause de son chien Mira

«Désolée, excuse-moi la famille», déclare le propriétaire de la Pizzéria Rivière-du-Loup, Ali Sinaci.

M. Sinaci explique qu’il a déjà accepté des chiens guide par le passé dans son restaurant.

«Il pensait que c’était pour les aveugles et pas vraiment pour les autres handicaps», ajoute son fils Berkay Sinaci.

Depuis l’incident, la page Facebook du restaurant est submergée de messages parfois agressifs et haineux. L’homme dit vouloir corriger la situation.

«On va essayer le plus vite possible de les contacter pour s’excuser en face à face. On va surement essayer de leur offrir un repas avec leur chien ici à notre restaurant», continue Berkay Sinaci.

Cette méconnaissance de la loi prouve qu’il y a encore un grand travail à faire pour les professionnels qui travaillent avec les personnes qui ont un handicap.

«Je trouve ça dommage parce ça montre encore que les gens ne sont pas au courant, que les gens ne sont pas sensibilisés assez, donc nous on va avoir un travail à faire davantage dans la région», affirme la coordonnatrice de l’association Multi-défis, Karine Andrée Béchard.

Il faudra aussi rappeler l’utilité des chiens d’assistance qui sont éduqués pour être capables de répondre à une dizaine de commande.

«Il peut utiliser un signal spécial pour prévenir une personne sourde s’il s’agit d’une alerte incendie. Ils peuvent activer aussi un dispositif d’alerte pour attirer l’attention en cas de crise d’épilepsie ou japper simplement pour attirer la famille», ajoute la coordonnatrice de la Fédération pour Personnes handicapées du KRTB, Rachel Germain.

En cas de situations conflictuelles, ce n’est pas aux policiers de régler le problème. La loi sur les chiens d’assistance relève plutôt de la juridiction civile.

«On encourage les familles à porter plainte. C’est la commission des droits de la personne qui va recevoir la plainte et qui va guider les familles vers la trajectoire à apporter», complète Rachel Germain.

Les excuses du restaurateur réconfortent le petit Zackary et sa famille, qui attendent d’être invités officiellement.