Dernière journée de LCN en Floride

Déjà la dernière journée pour l'équipe de LCN qui est partie à la rencontre de Québécois qui passent du temps en Floride, pour des vacances ou pour plus longtemps...

Voyez un résumé de leurs interventions:

Le Cirque du Soleil et Disney unissent leurs forces pour en mettre plein la vue avec le spectacle «Drawn To Life», présenté à Orlando dès le mois d’avril prochain. Beaucoup plus qu’une alliance artistique, c’est un nouveau partenariat d’affaires qui aura d’énormes retombées, espère le PDG du Cirque Daniel Lamarre.

La pêche est beaucoup plus qu’un sport pour les Floridiens, c’est aussi une importante activité économique qui rapporte des retombées de 25 milliards $ par année à l’État américain.

Difficile de manquer le Hard Rock Hotel and Casino quand vous vous trouvez dans le sud de la Floride.

Si vous êtes un habitué du sud-est de la Floride, vous êtes probablement déjà allé au Dairy Belle, une véritable institution à Dania.

Vous pensez avoir tout vu en Floride? Pas si vite! L’autrice Marie Poupart présente ce matin des coups de cœur et des activités plutôt inusitées à faire dans le «Sunshine State».

«C’est comme un cart de golf sur l’eau». C’est de cette façon que le capitaine Bayard Brandt définit son bateau électrique. TVANouvelles.ca a eu la chance d’aller observer la vie sur les canaux de Fort Lauderdale à bord de son embarcation.