Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour l’économie canadienne avec l’incertitude entourant l’épidémie de coronavirus et la crise du blocus ferroviaire qui continue d’avoir des répercussions, si bien que la Banque du Canada a posé un geste spectaculaire, mercredi, en abaissant son taux directeur de 0,5 %.

Toutes ces incertitudes forceront-elles le ministre des Finances fédéral, Bill Morneau, à revoir ou à repousser le dépôt de son budget qu’il est actuellement à préparer?

«Je ne suis pas dans le secret des Dieux, mais c’est sûr que la question se pose», répond l’analyste politique Emmanuelle Latraverse.

En temps normal, Ottawa avise les médias de l’arrivée d’un nouveau budget au moins deux semaines avant son dépôt. Comme les Communes ne siègent pas cette semaine, cet avis n’irait pas avant la semaine prochaine pour un budget dans la dernière semaine de mars ou plus tard dans le mois d’avril.

Selon l’analyste, des voix s’élèvent pour recommander au gouvernement de retarder le dépôt du prochain budget vers la mi-avril afin de bien mesurer les impacts économiques des plus récentes crises.

«Dans mon livre, il y a deux choix qui s’imposent au gouvernement, dit Emmanuelle Latraverse. Soit il dépose le budget comme prévu à la fin mars, mais avec une très grosse réserve pour se donner les moyens d’agir dans les semaines ou les mois après, soit il reporte son budget.»

À Québec, cependant, le ministre Eric Girard doit déposer son budget mardi prochain et le faire avec un environnement économique plus complexe qu’anticipé.

«On nous dit que le budget va prendre en compte la possibilité d’une récession donc on devrait voir des mesures qui sont liées à ce contexte-là», souligne l’analyste Antonine Yaccarini.

«Qu’est-ce qu’on fait dans un temps de récession? On est prudent sur certaines choses, mais on peut miser sur des investissements qui vont stimuler l’économie et venir pallier les effets d’une récession mondiale», poursuit-elle.

D’autant plus que Québec nage dans les surplus, contrairement à Ottawa qui accumule les déficits depuis l’arrivée du gouvernement Trudeau.

«Ça s’envole vite des surplus en temps de récession», prévient toutefois Emmanuelle Latraverse, surtout que le gouvernement a plusieurs projets sur la table.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.