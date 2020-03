La deuxième action collective sur la poussière dans Limoilou rejetée

La Cour supérieure rejette la deuxième action collective concernant la poussière dans Limoilou, estimant que l’argumentaire de Véronique Lalande «ne passe pas le test de l’analyse factuelle».

Il s’agit d’un revers sur toute la ligne pour Véronique Lalande, qui avait cependant eu gain de cause lors de la première action collective concernant un épisode de poussière rouge émanant du Port de Québec en octobre 2012. La deuxième action collective concernait une plus large zone de la ville centre et une plus longue période, soit de l’automne 2010 à août 2019.

«À l’évidence, il existe nécessairement plusieurs sources au problème. La preuve scientifique irréfutable montre que la contribution des activités portuaires aux troubles invoqués est à toutes fins pratiques nulle», conclut le juge Jacques G. Bouchard. Il juge même que l’Administration portuaire de Québec (APQ) et la Compagnie d’arrimage de Québec (CAQ) «ont démontré un comportement exemplaire».

En plus de rejeter l’action collective, le juge indique que les demandeurs doivent payer les frais de justice, incluant notamment la préparation et le témoignage des experts, le travail des interprètes et la transcription des témoignages.