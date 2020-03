La vie de bateau, en mode écolo et écono!

«C’est comme un cart de golf sur l’eau». C’est de cette façon que le capitaine Bayard Brandt définit son bateau électrique. TVANouvelles.ca a eu la chance d’aller observer la vie sur les canaux de Fort Lauderdale à bord de son embarcation.

Seulement à Fort Lauderdale, les canaux forment une véritable autoroute de plus de 250 kilomètres de long, ce qui a valu à la ville floridienne le surnom de «Venise de l’Amérique».

En se promenant en bateau sur les canaux, on peut carrément tout faire : aller à la banque, visiter un musée, aller à un concert, sortir dans un restaurant ou un bar, et bien plus encore.

M. Brandt a acheté son embarcation, de marque Duffy, usagée pour 3000 dollars américains, mais a dû y faire quelques travaux pour la remettre à niveau. Neufs, des bateaux électriques de même dimension, soit 18 pieds de long, peuvent coûter autour de 20 000 dollars. Le prix de bateaux électriques plus longs peut monter jusqu’à 40 000 dollars, ce qui est bien peu comparativement à des bateaux à essence.

«Nous l’avons acheté ma femme et moi parce que nous voulions un bateau qui était meilleur pour l’environnement», a confié le capitaine de bateau. «En se promenant sur les canaux en bateau électrique, on passe un merveilleux moment», a ajouté l’Américain.

«Nous utilisons souvent ce bateau pour sortir avec des amis. Nous avons toujours un chauffeur désigné, parce qu’on ne peut pas conduire un bateau et boire en même temps», a poursuivi M. Brandt.

Avec une autonomie de plusieurs heures, les bateaux électriques sont des alternatives de plus en plus populaires auprès des passionnés de navigation.

«Tu n’as qu’à brancher le bateau et il va se recharger pendant que tu ne l’utilises pas. C’est vraiment très simple», a conclu le capitaine.