Le 3e lien populaire là où «les radios parlées» sont écoutées, estime Catherine Dorion

La députée de Québec solidaire (QS) pour la circonscription de Taschereau, Catherine Dorion, estime que le troisième lien est «très peu populaire au centre-ville» de Québec.

«Ça, c’est clair, ce n’est vraiment pas un projet qui est aimé au centre-ville. D’ailleurs, quand on regarde où c’est populaire, c’est à peu près les zones de grande écoute des radios parlées de Québec qui en font la promotion gratuite depuis des mois et des mois, tous les jours, de façon soutenue», a-t-elle lancé à l’émission «Franchement dit» à QUB radio, mercredi.

Mme Dorion tiendra une soirée de consultation publique, mercredi soir, afin d’entendre les préoccupations des citoyens et des organismes quant au troisième lien. L’événement se tiendra à côté de l’endroit où le tunnel sortira de terre à Québec, soit près du Stade Canac.

«On a choisi cet endroit-là pour ça [pour la rencontre]. C’est précisément à la frontière des quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Limoilou que se trouverait, selon la dernière mouture du projet de troisième lien, l’immense sortie d’un tunnel autoroutier», a mentionné la députée de Québec solidaire.

Au cœur de la consultation publique de ce soir, le «fait qu’une autoroute va déboucher en plein centre-ville de Québec».

«Québec est l’une ville des plus étalée au monde et c’est fou, les gens ne savent pas tellement que les autoroutes font de l’étalement urbain et que c’est ça, précisément, qui crée le trafic», a-t-elle ajouté.

À la fin janvier, le nouveau tracé du gouvernement Legault qui, au lieu de passer sous l'île d'Orléans, relie les centres-villes de Québec et Lévis, a été présenté. Le tunnel comprendra aussi une voie dans chaque direction pour faire passer un mode de transport en commun.