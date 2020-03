La patience des Québécois, victimes collatérales d’un conflit autochtone qui est survenu en Colombie-Britannique, commence à atteindre ses limites. Pour les analystes de «La Joute», le blocus qui s’étire ressemble de plus en plus à un «manque de respect».

L’analyste politique Diane Lamarre rappelle que les citoyens ont eu beaucoup de patience et ont toléré, voire appuyé, le blocus des voies ferrées le temps que la crise se dénoue. Or, maintenant qu’un protocole d’entente a été obtenu, les Québécois pourraient devoir attendre deux semaines supplémentaires le temps que les Wet’suwet’en analysent la proposition et l’acceptent.

«On veut du respect, mais le respect appelle une mutualité du respect. Ça va dans les deux sens. On sent que le manque de respect est en train de basculer plus d’un côté», déplore l’analyste.

Son collègue Pierre Nantel estime que le manque de respect est surtout à l’endroit des citoyens que des politiciens.

«M. Trudeau s’est peinturé dans le coin tout seul en étant complètement inadéquat depuis le tout début, dit-il. Je n’aime pas ça être négatif et dire que c’est un professeur de théâtre, mais il est où le gravitas d’un leader d’un pays aussi important que le Canada? Il n’est pas là.»

Si Justin Trudeau a ses torts, l’analyste politique croit que le plus grand manque de respect est venu des responsables du projet Coastal GasLink.

«La personne la plus responsable, c’est le directeur de Coastal GasLink, qui a repris ses travaux. Ça, c’est le boutte du boutte! Il a recommencé ses travaux! Il ne voulait surtout pas perdre 660 millions $ en déplaçant son parcours», lance-t-il.

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.