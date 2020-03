Neige et poudrerie dans l’est de la province

Une tempête s’est abattue mercredi sur l’Est-du-Québec et devait se poursuivre jusqu'à la nuit de mercredi à jeudi.

D’ici jeudi, de 25 à 40 centimètres étaient attendus selon les secteurs, en plus de rafales à près de 70 km/h, ce qui a compliqué les déplacements dans la région.

Selon un porte-parole de la Sûreté du Québec, le sergent Claude Doiron, plusieurs sorties de routes sont survenues dans le secteur, provoquant plusieurs collisions matérielles, mais sans faire de blessés graves.

Sur la route 138, les forts vents et la poudrerie ont réduit la visibilité sur le tronçon de Baie-Comeau à Port-Cartier.

Du côté de la 132, la chaussée était également enneigée et on notait la présence de lames de neige, rendant la conduite plus difficile. Les autorités ont demandé aux gens qui devaient prendre la route d’adapter leurs manœuvres et de faire preuve de vigilance.

Pour ce qui est des transports publics, le «F.-A.-Gauthier» a annulé toutes ses traversées entre Matane, Baie-Comeau et Godbout pour la journée, tandis que le service du transport adapté collectif (TAC) de la Mitis a été interrompu.

La Ville de Rimouski a dû suspendre certaines de ses activités dans le cadre de la relâche mercredi avant-midi en raison des mauvaises conditions météorologiques.