Pourquoi interdire les parfums dans les hôpitaux?

Qu’ils soient floral, boisé, subtil ou âcre, un parfum peut être apaisant, hypnotisant ou même dérangeant...

Une association de patients voudrait que Québec interdise le parfum dans les hôpitaux. Une pétition a même été déposée sur le site Internet de l'Assemblée nationale du Québec.

«Les parfums causent des torts à la santé pour les gens qui souffrent d’asthme, d’autisme, problèmes respiratoires, problèmes chimiques multiples. Toutes ces personnes et d’autres situations aussi. Les gens réagissent à des parfums», affirme Michel Gaudet, directeur général de l'Association pour la santé environnementale du Québec.

Selon lui, une «politique sans fragrances ou parfums» devrait être mise en place dans les hôpitaux du Québec.

«En milieu hospitalier, on va là pour se faire guérir, pas pour sortir plus malade que quand on est entré», ajoute-t-il.

L’Association souhaiterait que Québec interdise au personnel hospitalier de porter du parfum. Il faudrait ensuite éduquer les patients et les visiteurs.

«C’est évident, si vous arrivez à l’urgence, vous sentez le parfum, on ne va pas vous refuser», exemplifie-t-il.

M. Gaudet affirme que quelque 300 hôpitaux ont déjà implanté des politiques semblables au pays, notamment en Nouvelle-Écosse.

Selon l’Association, comme un tiers de la population serait affectée, il s’agit d’un problème de santé publique.

«On ne demande pas à chaque hôpital "Est-ce que vous mettez une rampe pour les chaises roulantes?" Non, on le fait. La directive pour si vous avez le droit de fumer à l’hôpital, ce n’est pas chaque hôpital qui décide. C’est une directive qui vient du ministère» déclare-t-il.

Les symptômes liés à cette intolérance peuvent varier. «Chez les enfants, ça peut provoquer des diarrhées, des vomissements. Chez les adultes, ça peut être des problèmes respiratoires, de concentration, étourdissements, maux de tête. Chez les gens qui souffrent de problèmes cardio-respiratoires, ça peut être une condition très grave», conclut M. Gaudet.

Pour l’instant, la pétition a recueilli un peu plus de 850 signatures sur le site de l’Assemblée nationale.