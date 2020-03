Retour à la normale pour VIA Rail ce weekend

Les trains de VIA Rail circuleront à nouveau normalement dès samedi entre Montréal et Toronto et entre Ottawa et Toronto, a annoncé l'entreprise mercredi.

«Dès le samedi 7 mars, tous les services entre Toronto-Montréal et Toronto-Ottawa seront offerts, à l’exception des trains 45 et 655 qui reprendront le lendemain, dimanche 8 mars», a fait savoir VIA Rail par communiqué.

Le retour à la normale sur le réseau de VIA Rail se fait progressivement, plus d'une semaine après l'arrestation de 10 manifestants et le démantèlement du blocus ferroviaire érigé par des Mohawks de Tyendinaga près de Belleville, en Ontario.

Avec ces retours sur la bonne voie pour ces deux lignes ferroviaires, il ne restera plus que le service entre Prince Rupert, Prince George et Jasper de bloqué pour VIA Rail. Les trains sur cette ligne qui traverse le nord de la Colombie-Britannique demeureront immobilisés au moins jusqu'à samedi, a fait savoir VIA Rail.

Selon le transporteur ferroviaire, 1071 trains totalisant environ 165 000 passagers ont été annulés depuis le début de la crise des blocus.

La capacité de VIA Rail à transporter des passagers a été mise à mal en février en raison des nombreuses barricades ferroviaires qui ont été érigées au pays par des manifestants souhaitant apporter leur appui au combat des chefs héréditaires wet'suwet'en opposés à la construction du gazoduc Coastal GazLink.

Le démantèlement de plusieurs de ces barricades a permis une reprise du transport ferroviaire au pays, particulièrement dans la dernière semaine. Au Québec, les blocus érigés à Kahnawake et à Listuguj, en Gaspésie, tenaient cependant toujours bon mercredi soir.