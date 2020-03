TVA prépare des «Moments parfaits»

Le quotidien d'une nouvelle famille tissée serrée sera présenté l'hiver prochain à TVA. La série «Les moments parfaits» mettra en vedette les Peters pendant 24 épisodes d'une heure.

Écrite par Marc Robitaille («Un été sans point ni coup sûr») et réalisée par François Bégin («L'Échappée», «Tranches de vie»), l'émission s'intéressera aux hauts et aux bas de Catherine, Louis et Philippe, enfants de Georges et Judith. On nous présentera également Hugo, Charlotte et Tristan, les enfants de Catherine.

Les membres de ces trois générations se rassembleront pour accueillir Hugo, de retour d'un important séjour en mer, mais aussi empreint d'une grande culpabilité. Les retrouvailles ne seront toutefois pas des plus heureuses, car une personne de la famille fera son entrée à l'hôpital dans un état jugé critique.

«On le sait, une famille est une famille et il faut bien s’en occuper. On donne des avis, on console et parfois par miracle, on arrive à aider un peu. Le reste du temps, on fout le bordel! Mais, c’est chaque fois avec la belle intention de créer davantage... de moments parfaits», a laissé savoir l'auteur Marc Robitaille dans un communiqué.

La distribution de la production «Les moments parfaits» n'a pas encore été dévoilée.