Une touche québécoise dans cet impressionnant hôtel

Difficile de manquer le Hard Rock Hotel and Casino quand vous vous trouvez dans le sud de la Floride.

Sa forme de guitare est visible à des kilomètres à la ronde!

Le complexe hôtelier situé à Hollywood a été inauguré en octobre 2019. Il a été aménagé pour la modique somme de 1,5 milliard de dollars!

Suites luxueuses, restaurants haut de gamme et casino de plus de 3000 machines à sous, il y en a pour tous les goûts.

Et pour les fans de musique, l’hôtel abrite une salle de spectacle de plus de 7000 places aménagée par la compagnie québécoise Scéno Plus.

Les concepteurs ont transformé la salle où il y avait essentiellement des rodéos en salle de spectacle ultra moderne.

Faites le tour du propriétaire grâce aux vidéos ci-dessus.