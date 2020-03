9 mois de prison pour contact sexuel avec une mineure

Un homme sans antécédent judiciaire a écopé d'une peine de détention ferme de 9 mois pour s'être servi d’une jeune adolescente de 14 ans pour assouvir ses besoins sexuels.

Marc-André Rochon, 42 ans, espérait peut-être s’en tirer à bon compte, jeudi, lorsqu’il s’est présenté au palais de justice de Québec pour connaître la sentence qui allait lui être imposée.

En début d’année, la poursuivante, Me Geneviève Corriveau, avait réclamé une peine de 12 mois de détention pour les gestes posés par Rochon en septembre 2018.

A contrario, l’avocat de la défense, Me Hugo Blanchette, demandait plutôt une peine de 90 jours à être purgée de façon discontinue puisque, disait-il, son client avait «collaboré avec les policiers, plaidé coupable et parce que le rapport sexuel n’avait détecté aucune déviance».

«On parle ici d’un homme mature ayant frotté son pénis sur les fesses d’une adolescente de 14 ans jusqu’à éjaculation», a rappelé le président du tribunal, tout en soulignant différents passages contenus dans les rapports multidisciplinaires.

«L’accusé a une analyse mitigée face au délit, attribuant une part des responsabilités à la victime qui l’aurait, selon ses dires, séduit. Il est peu empathique envers la victime, se demandant même, à un certain moment, si elle a aimé le contact sexuel», a souligné le magistrat pendant que, dans la salle, la jeune fille présente pleurait doucement.

«On note un manque de jugement, de l’impulsivité et de l’opportunisme. Finalement, sa maturité affective et sexuelle serait déficiente», a ajouté le juge en précisant que «l’accusé était un actif pour la société», qu’il avait une conjointe et qu’il avait refait sa vie à l’extérieur de la région de Québec.

«Par contre, le tribunal ne peut qu’être inquiet sur l’amorce de sa réhabilitation», a dit le juge avant de condamner Rochon à une peine de 9 mois de détention.

À sa sortie de prison, l’homme qui, lors des observations sur la peine, s’était dit «terriblement désolé des torts qu’il avait causés», devra respecter une période de probation de trois ans assortie d’un suivi de 24 mois.