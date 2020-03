Alerte AMBER à Toronto: un ado de 14 ans enlevé

Une alerte AMBER a été émise jeudi matin par la police de Toronto qui tente de retrouver un adolescent.

Shammah Jolayemi, 14 ans, a été vu pour la dernière fois aux alentours de la rue Jane et l’avenue Driftwood vers 8 h 25 mercredi.

Il mesure environ (5 pi 11 po) et est de corpulence maigre. Il a les cheveux courts de couleur noirs et bruns.

Lors de sa disparition, il portait un chandail à capuchon gris, un pantalon gris ligné orange, une veste noire brillante et des chaussures noires et jaunes de marque Air Jordan.

Il aurait été emmené dans une voiture noire de marque Jeep Wrangler, avec des pneus surdimensionnés à l’avant, une barre de poussée en avant et des lumières antibrouillards rondes.

Deux suspects seraient recherchés. Ils portaient des vestons noirs et des bandanas et seraient âgés de 18 et 22 ans.

La police tente aussi de rentrer en contact avec le demi-frère de Shammah Jolayemi, Olalekan Osikoya.Toutes personnes ayant en sa possession des informations concernant l’enfant enlevé ou son demi-frère doit contacter le 911.