Alors qu’une menace de récession plane sur le Canada, voilà qu’un autre important projet est menacé de tomber à l’eau avec le retrait du fonds d’investissement de Warren Buffett dans GNL Québec.

Si le projet devait bel et bien être annulé, ce serait 15,5 G$ laissés sur la table pour l’économie canadienne qui s’ajouteraient à une longue liste d’autres projets reliés aux hydrocarbures abandonnés pour des raisons politiques ou sociales.

Avant GNL Québec, Énergie Est (15,7 G$), Northern Gateway (5,5 G$), Pacific Northwest (11,4 G$) et plus récemment Teck Frontier (20 G$) ont tous été abandonnés.

Le projet qui est en cours, Trans Mountain, a été acheté par le gouvernement en raison d’un investisseur privé découragé.

«Dans n’importe quel pays, dans un des secteurs économiques les plus forts, si on laisse passer ou on perd autant de projets, ça a des impacts», tranche Mario Dumont.

Ces abandons en série posent une question fondamentale : les investisseurs internationaux ont-ils encore la confiance pour investir au Canada?

«S’il y a une chose qui devrait préoccuper Justin Trudeau, c’est ça. Tu es premier ministre d’un pays où des gens comme Warren Buffett et d’autres investisseurs à travers le monde disent qu’il y a trop d’incertitudes pour investir, c’est un moyen flop pour le Canada.»