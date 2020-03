Des résultats prometteurs pour la diminution d’antipsychotiques en CHSLD

La deuxième phase d’un projet-pilote pour diminuer l’utilisation d’antipsychotiques chez les aînés dans les CHSLD présente des résultats positifs.

Depuis 2018, les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) tentent de remplacer l’utilisation d’antipsychotiques par une approche axée sur la personne et des interventions non pharmacologiques.

À la fin de la première phase du projet dirigé par le CIUSSS de l’Estrie-CHUS en octobre 2018, des résultats positifs avaient été observés chez les patients atteints de troubles neurocognitifs majeurs.

Des 220 résidents participants toujours admis à la fin de cette étape dans 24 CHSLD, 116 ont cessé de prendre des antipsychotiques et 72 ont vu leur dose réduite.

Une situation qualifiée de «réussite» chez la vaste majorité des résidents puisque les symptômes de la démence n’ont pas augmenté, malgré cette réduction ou cette cessation de médication.

Désormais, la phase deux de ce programme étendu à 130 CHSLD, qui a débuté en avril dernier, est sur le point de se terminer et les conclusions abondent toujours dans le même sens.

«On observe des résultats tout aussi encourageants et comparables à ceux de la phase 1, en termes de bénéfices pour les résidents, les proches et les professionnels», indique la conseillère en communication du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Karine Guay, ajoutant que ces derniers devraient être dévoilés dans les prochaines semaines.

La dernière étape du projet-pilote devrait s’amorcer au printemps, dans l’ensemble des 315 CHSLD de la province.