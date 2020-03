Emportée par une tornade, elle est jetée dans la piscine du voisin

Des résidents du Tennessee nettoient les résidus accumulés sur leur terrain au lendemain de violentes tornades qui auront fait 25 morts.

• À lire aussi: De violentes tornades font 25 morts au Tennessee

Les tornades ont été particulièrement violentes dans la ville de Cookeville. Une famille qui y réside se dit d’ailleurs chanceuse d’être encore en vie. Uniquement dans ce secteur, 18 personnes ont été tuées, dont cinq enfants.

Au plus fort de la tornade, la mère de famille Lauren Neal a eu une vision d’horreur qu’elle n’est pas près d’oublier.

Sous ses yeux, la tornade a emporté son adolescente... et l’a jetée dans la piscine du voisin.

«Ma fille était dans sa chambre et elle a des problèmes d’audition. Elle ne portait pas son appareil auditif alors j’ai dû crier très fort. C’est à ce moment où je l’ai regardée et une bonne partie de la devanture de la maison s’est envolée. Une porte m’a frappée à ce moment et m’a protégée de tous les objets qui arrivaient à toute vitesse. Je me disais que je n’allais pas survivre à ça» raconte avec émotion Lauren Neal à CNN.

Sa fille, arrachée du sol, aura seulement subi des blessures mineures.

«Je ne sais pas pourquoi nous avons survécu et d’autres non, mais je suis triste et en même temps heureuse» ajoute-t-elle, les larmes aux yeux.