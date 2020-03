«En avant»: efficace et émouvant

Les studios Pixar trouvent toujours, 25 ans après la sortie de «Histoire de jouets», une manière d’inventer des histoires émouvantes.

Cette fois-ci, «En avant», le long métrage de Dan Scanlon, se concentre sur la relation entre deux frères et leur père. Dans un univers fantastique peuplé de licornes (le nez dans les poubelles), de centaures (policiers) ou de créatures volantes (mais membres d’un club de motards), Ian (voix de Tom Holland en version originale) a 16 ans. Timide et renfermé, l’adolescent souffre de l’absence de son père, décédé avant sa naissance. Son frère aîné, Barley (voix de Chris Pratt), est tout son contraire. Il n’a peur de rien, est fan de «métal», est un avide joueur de «Quests of Yore» – sorte de «Donjons et dragons» – et conduit une fourgonnette frappée d’une licorne.

Le monde dans lequel ils évoluent avec leur mère Laurel (Julia Louis-Dreyfus) est désormais dénué de magie, celle pratiquée par les enchanteurs et autres sorciers légendaires. Or, le père des deux jeunes leur a laissé des choses: une baguette de magicien, un sort et une pierre précieuse afin de le faire revivre 24 heures, le temps qu’il fasse la connaissance de ses fils. Mais la tentative avorte et seuls les jambes du père apparaissent. Ian et Barley doivent donc trouver une deuxième pierre précieuse s’ils veulent que le reste de leur paternel soit visible.

L’aventure est drôle, peuplée de créatures étranges telles la Manticore (voix d’Octavia Spencer), désormais patronne d’un restaurant familial, et qui aidera les deux frères dans leur quête. Les leçons ne manquent pas: confiance en soi, réalisation des liens entre frères, etc. Oui, «En avant» est efficace. Oui, on pleure. Oui, on rit.

Côté visuel, l’univers créé sous la houlette de Dan Scanlon («L'université des monstres») fait un peu «plastique» à certains moments, notamment pour les visages des personnages. Si l’intrigue et le dénouement final sont parfaits, cette œuvre de Pixar n’est pas la meilleure des studios et ne réinvente pas la roue. Malgré tout, on est loin du remarquable «Là-haut».

Note: 4 sur 5