Faux chèques, faillites et Ferrari pour l’arnaqueur de Joliette

Desjardins et la Banque Nationale soupçonnent un promoteur immobilier d’avoir détourné des millions de dollars en utilisant de faux chèques encaissés par téléphone et en mettant en faillite des entreprises lourdement endettées.

Les deux institutions bancaires réclament plus de sept millions $ à l’homme d’affaires Jean-François Malo, des proches et des entreprises liées. La Banque Nationale parle de stratagème frauduleux dans sa poursuite.

Jean-François Malo est l’un des plus importants promoteurs immobiliers de la région de Joliette, dans Lanaudière. Il exploite un parc composé d’une cinquantaine d’immeubles.

Le vent a tourné, en février 2019, lorsque des dizaines de ses propriétés et comptes bancaires ont été bloqués sur ordre de la cour. Desjardins a invoqué avoir découvert de multiples transactions douteuses attribuées à Jean-François Malo, à sa conjointe Annie Deslongchamps et à plusieurs autres proches ou partenaires d’affaires.

Photo Pierre-Paul Poulin

De nouvelles technologies bancaires, comme les chèques-images et les services de débits préautorisés pour les entreprises, seraient centrales dans le stratagème allégué par Desjardins et la Nationale.

Le bar... L’Arnaque

Elles se sont rendu compte que plusieurs affaires de chèques sans fond et de faillites douteuses qui semblaient sans lien finissaient toutes par profiter à Malo.

Parmi les entreprises liées au stratagème allégué figurent plusieurs compagnies à numéro qui ont fait faillite, mais aussi une authentique garderie du Vieux-Longueuil.

Cette garderie, La Chanterelle, a fermé ses portes et fait banqueroute en novembre 2018.

« Soixante enfants se retrouvent sans lieu de garde du jour au lendemain », allèguent les procureurs de Desjardins.

Quelques jours avant cette date, des demandes de transfert de près de 90 000 $ ont été faites du compte de la garderie vers celui d’un bar de Joliette lié à Malo et appelé L’Arnaque. Ce bar n’existe pourtant plus depuis... 2017.

Paradis fiscaux

Selon Desjardins, une administratrice de la garderie aurait reçu un chèque de 5000 $ de la part des Habitations Malo, un mois après le dépôt de l’avis de faillite. Officiellement, le chèque aurait été fait pour l’entretien d’un pub.

Pour obscurcir leurs traces, Malo et ses complices auraient eu recours à des équipements informatiques situés dans des paradis fiscaux comme les Bahamas et les îles Seychelles, dans l’océan Indien, et dans des pays d’Europe, selon les avocats de Desjardins.

Ils auraient utilisé l’internet clandestin, le dark web, pour dérouter la provenance réelle d’adresses sur internet.

Desjardins note aussi des transferts irréguliers totalisant plus de 900 000 $ vers un compte du marchand d’or montréalais Kitco.

« Cette société a fait les manchettes après avoir été poursuivie par les autorités fiscales en lien avec ce qui était décrit dans les médias comme “la plus grosse fraude fiscale de l’histoire du Québec” », soulignent les procureurs de la coopérative de Lévis, sur la Rive-Sud de Québec.

Il conteste les saisies



Jean-François Malo a multiplié les recours depuis un an pour empêcher les institutions financières de saisir ses biens, plaidant entre autres l’insuffisance et la fausseté des faits allégués.

Malo a remporté une première manche, mais l’affaire s’est transportée en Cour d’appel, où la juge Marie-France Bich a confirmé le bien-fondé de saisies. « Malo [...] est, selon ce qu’on comprend, l’âme dirigeante et le cerveau de ce qui a toutes les allures d’un réseau », souligne-t-elle.

Une de ses avocates a même demandé à la cour la récusation d’un juge assigné au dossier, en vain, car elle estimait qu’il était trop près d’un avocat représentant Desjardins.

Ex-député et avocat mis en cause

Photo courtoisie, Journal L’Action

Deux avocats sont également mis en cause dans ce dossier : l’ex-député adéquiste et candidat libéral Pascal Beaupré et l’ancien greffier de la Ville de Joliette, Pierrick Sylvestre.

Ces derniers auraient reçu des sommes issues du stratagème dans leur compte en fidéicommis pour ensuite les remettre à Malo, selon des allégations de Desjardins.

Me Sylvestre se serait opposé lorsqu’un créancier aurait tenté de recouvrer des sommes.

Un policier du SPVM, Stéphane Vaudrin, aurait aussi été mêlé à cette affaire. Il était « parfaitement au fait des transferts frauduleux effectués à partir des comptes bancaires des Gestions Vaudrin [deux entreprises de gestion qu’il détenait avec son père] », allègue une analyste de la Banque Nationale dans un affidavit.

En plus d’être actif dans le monde des affaires, Malo a été agent et représentant officiel de deux candidats aux élections municipales de 2009 à Joliette. Le Directeur général des élections du Québec l’a condamné en 2013 à payer une amende de 1000 $ pour manœuvre électorale frauduleuse en raison de ses dépenses électorales.

Le stratagème allégué en quatre étapes

Un complice de Malo utilise au maximum son crédit. Il remplit ses cartes de crédit, encaisse de faux chèques ou fait des retraits injustifiés. Il tire profit de nouvelles technologies comme les chèques-images. Les sommes retirées sont immédiatement redirigées vers d’autres personnes. Elles aboutissent ensuite dans les coffres du groupe de Jean-François Malo. L’individu ou l’entreprise de l’étape 1 déclare faillite et se dit insolvable.

Des amis peu recommandables

Jean-François Malo a employé dans ses entreprises des individus peu recommandables. Il a embauché en 2012 un de ses amis, Stéphane Prescott, comme « gérant de certains départements ». En 2015, Prescott a été reconnu coupable de trafic de stupéfiants.

Ce dernier devait, entre autres, trouver des clients pour du financement accordé par Malo. Selon la juge Anne-Marie Jacques, Prescott entretient des liens certains avec des membres des Hells Angels.

« Dans le meilleur des scénarios, Stéphane Prescott présente peut-être à monsieur Malo des clients potentiels pour du financement hypothécaire, mais on peut aisément imaginer quel genre de clientèle il lui amène », souligne la juge.

Dans les années 2000, Malo a aussi employé un dénommé Peter James Magoon, un trafiquant de drogue. En 2010, il a offert 100 000 $ pour payer la caution de Magoon, qui était alors incarcéré. Malo a été jugé peu crédible par le juge Martin Vauclair, alors à la Cour supérieure.

« Tout en affirmant être l’ami de Magoon et le connaître depuis cinq ans, M. Malo ne connaît pas les occupations de Magoon avant qu’il travaille pour lui, ni après avoir travaillé pour lui. Il ne se mêle pas de la vie des gens. Néanmoins, il est prêt à s’engager pour 100 000 $ comme caution », s’étonnait alors le juge.

Des problèmes avec Revenu Québec

Il n’y a pas que les banques qui exigent de l’argent à Malo. L’Agence du revenu du Québec a réclamé 140 000 $ à Malo en 2017 pour des « déclarations inexactes » en 2011 et 2012. Selon le fisc, Malo « a fait preuve d’incurie [...]. [Il] ne pouvait ignorer que les taux utilisés pour calculer les retenues à la source étaient dérisoires comparativement aux taux applicables. » Malo a porté la cause en appel. Il a aussi tenté d’obtenir une injonction contre le fisc, mais il a été débouté.

Sa Ferrari au fils d’un fonctionnaire

Jean-François Malo a prêté une Ferrari California T de couleur bourgogne à un inspecteur en bâtiment de Joliette pour le bal de finissants de son fils, en 2017. L’inspecteur a été suspendu pour cinq jours pour avoir accepté ce prêt.

Selon ce qui ressort des procédures, le fonctionnaire avait des contacts professionnels fréquents, au moins une fois par mois, avec Malo. Il était le seul à Joliette à avoir le pouvoir de permettre ou d’arrêter des travaux de construction. Or, il aurait amené son fils à la résidence de Malo choisir parmi plusieurs autos de luxe de sa collection en vue du bal.

Un arbitre a estimé, en 2017, à la suite d’un grief du syndicat, que cette sanction était justifiée.

« Nous ne sommes pas dans l’apparence de conflit d’intérêts. Nous sommes carrément dans une situation non équivoque de conflit d’intérêts », estime l’arbitre Pierre Laplante.

Bijoux, rolex, œuvres d’art et liasses de billets

Photo courtoisie

Selon les allégations de Desjardins, Jean-François Malo mène un train de vie de millionnaire. Il loue notamment une Bentley Bentayga (semblable à celle ci-dessus) et une Ferrari California (semblable à celle ci-dessous). Ces véhicules se détaillent plus de 150 000 $ chacun. Une saisie effectuée chez lui pour Desjardins a aussi permis de mettre la main sur 15 000 $ comptant, des dizaines d’œuvres d’artistes québécois ainsi que des bijoux et des montres Rolex, dont une de 10 000 $.

Photo courtoisie, Ferrari

Immeubles bloqués sur ordre de la cour

Photo Ben Pelosse

Photo Ben Pelosse