La barricade toujours en place à Listuguj

C'est le statut quo à Listuguj en Gaspésie jeudi matin. La barricade érigée par des membres de la communauté micmaque est toujours en place pour une 25e journée consécutive.

L'injonction obtenue par le gouvernement du Québec pour dégager complètement la voie ferrée vient à échéance à 23h59. Québec est propriétaire du rail entre Matapédia et Gaspé. Son exploitation est confiée à la Société du chemin de fer de la Gaspésie.

Aucun signe ne montre pour l'instant une levée possible de la barricade sur le terrain. Des manifestants se relaient toujours au campement installé depuis plus de trois semaines.

Des voix s'élèvent de plus en plus en Gaspésie pour le démantèlement de la barricade. Comme aucun train ne peut sortir de la région depuis trois semaines, les impacts économiques sont importants.

la députée bloquiste d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Kristina Michaud, estime que le blocus met de plus en plus en péril la survie du transport ferroviaire en Gaspésie.

«Comme une entente a été conclue entre les Wet’suwet’en, la Colombie- Britannique et le gouvernement, je demande respectueusement à la communauté micmaque de Listuguj de mettre un terme à cette barricade sans plus tarder et au gouvernement fédéral de, au besoin, prendre les mesures nécessaires», explique Mme Michaud.