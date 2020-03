La circulation ferroviaire reprend en Gaspésie

Le trafic ferroviaire a repris en Gaspésie, jeudi soir, après la levée de la barricade à Listuguj.

Des membres de cette communauté micmaque ont mis fin au blocus de la voie ferrée qui durait depuis 25 jours.

Un premier train avec un convoi de 2 kilomètres de pales d'éoliennes est parti de Nouvelle vers Matapédia en soirée, où il a été pris en charge par le Canadien National.

Des employés de la Société du chemin de fer de la Gaspésie ont procédé en fin de journée jeudi à l'inspection du passage à niveau où les manifestants avaient installé leur campement.

Des membres de la communauté de Listuguj ont démantelé le campement vers 16h30. Les drapeaux, les affiches et l'abri ont été retirés de la voie ferrée.

La reprise rapide des activités ferroviaires demande beaucoup de logistique.

«Soupir de soulagement, on doit tout coordonner avec nos clients pour remettre ça en branle le plus rapidement possible. Ce sera fait au plus tard demain à 100%», explique Éric Dubé, président de la Société du chemin de fer de la Gaspésie.

Les pertes économiques pour la Société du chemin de fer de la Gaspésie et pour plusieurs entreprises gaspésiennes sont importantes en raison du barrage ferroviaire qui aura perduré plus de trois semaines.