La Russie renforce son armée dans l'Arctique

La Russie va renforcer ses capacités militaires dans l'Arctique en y créant une «force opérationnelle» et en améliorant son contrôle de la zone, selon un décret signé jeudi par le président Vladimir Poutine.

Ce décret sur «les fondements de la politique de la Fédération russe dans l'Arctique jusqu'en 2035» couvre de nombreux domaines, de l'amélioration des conditions de vie des habitants de la région à son développement économique ou à l'adaptation au changement climatique.

Dans sa partie dédiée à la sécurité, le décret assure que la Russie doit en 2020 «créer une force opérationnelle» de l'Arctique et «un système actif de contrôle du littoral» sous les ordres des services spéciaux (FSB), chargés en Russie du contrôle des frontières.

L'armée russe doit aussi «perfectionner les systèmes de contrôle aérien, marin et sous-marin» dans la zone arctique et continuer à «créer et moderniser» ses bases militaires, selon le décret.

La Russie renforce depuis des années ses infrastructures militaires dans l'Arctique, où elle dispose de plusieurs bases modernes pouvant fonctionner en autarcie et de nouveaux aérodromes.

Elle a déployé en septembre dernier des systèmes de défense antiaérienne S-400 dans l'archipel de Nouvelle-Zemble dans l'Arctique

La région, outre ses vastes réserves en hydrocarbures, suscite aussi l'intérêt de Moscou en raison du passage du Nord-Est appelé à devenir une grande route maritime entre l'Europe et l'Asie, rendue praticable grâce au réchauffement climatique et la fonte des glaces.

Le décret signé jeudi prévoit également «le développement de systèmes de gestion de déchets de toutes les classes de danger, la construction de complexes modernes de recyclage» dans l'Arctique, ou encore d'y développer le tourisme.