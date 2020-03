Le consortium choisi pour la déconstruction du pont Champlain

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a annoncé jeudi que c’est le consortium Nouvel Horizon St-Laurent, formé de Pomerleau et de Delsan-A.I.M. Environmental Services, qui a été choisi pour les travaux de démolition de l’ancien pont Champlain.

«Nous souhaitons que ce projet soit mené de façon exemplaire suivant les grands principes de développement durable», a mentionné Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI.

L’ancien pont Champlain, inauguré il y a plus de 55 ans, doit disparaître tranquillement du paysage urbain de la métropole. Il a été mis hors service le 28 juin dernier à la suite de l’ouverture du nouveau pont Samuel-De Champlain, qui relie Brossard et Montréal.

«La déconstruction du pont Champlain s’inscrira dans l’histoire du Québec comme l’un des projets d’infrastructure les plus uniques en son genre», a souligné la ministre fédérale de de l’Infrastructure, Catherine McKenna.

Les travaux de démolition devraient débuter à l’été 2020.

Si le coût du projet sera dévoilé vers la fin du mois d’avril prochain lorsque le contrat de conception-construction aura été signé, l’estimation de la déconstruction reste d’environ 400 millions $. Il comprend, entre autres, les travaux de déconstruction, en plus des mesures de protection de l’environnement, des programmes de valorisation des matériaux ainsi que de recherche et développement, et l’aménagement des rives à la fin du projet.

«Ce projet peut maintenant aller de l’avant sous la direction d’une équipe de calibre mondiale, qui veillera à protéger l’environnement local pour le bénéfice des résidents, des entreprises et des visiteurs de Montréal», a ajouté la ministre McKenna.