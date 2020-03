Le rapatriement des élèves d’Italie inquiète

Le retour en classe des 37 élèves beaucerons rapatriés d’Italie sème l’inquiétude.

Les parents des enfants, qui fréquent la polyvalente Benoît-Vachon, à Sainte-Marie, sont loin d’être rassurés.

Dans une lettre envoyée aux parents, la direction de la santé publique estime pourtant que le niveau de risque d’infection des jeunes à « faible ». Ces derniers n’auraient pas voyagé dans une zone particulièrement à risque.

« Il y a un pouvoir de contamination très clair et on envoie ça dans une polyvalente! », s'indigne Véronique Lamonde, mère d’un élève, à la caméra de TVA Nouvelles.

« Tu me dis que le risque est faible, donc il y a un risque! », dit cette autre mère, Geneviève Tremblay.

Ces mères ne réclament rien de moins qu’un test de dépistage du COVID-19 pour être certaine que leur enfant n’est pas affecté.

« Les tests effectués sont faits dans une situation dans laquelle il y a une description d’un risque d’exposition et de symptômes », indique le Dr. Philippe Lessard, directeur de santé publique de Chaudières-Appalaches.

La santé publique recommande aux parents des jeunes de surveiller l’apparition de symptômes grippaux au cours des 14 prochains jours.

Dans l’éventualité d’une manifestation de symptômes, des mesures d’isolement sont prévues.

« En principe, ces jeunes-là n’ont pas de symptômes. S'ils en avaient, on en serait immédiatement informé et un suivi spécifique aurait été mis en place », assure le Dr. Lessard.

« On ressent le jugement des gens qui sont mal informés de la situation. De plus, avec les nombreux messages laissés sur les médias sociaux qui attaquent directement nos parents et nous-mêmes, c’est certain qu’on ressent de la pression face à notre retour à l’école » a dit une élève qui revient d’Italie, sous le couvert de l’anonymat.

Malgré les inquiétudes grandissantes des Québécois, le Dr. Lessard tient à lancer un appel au calme.

« L’influenza, par exemple, virus auquel on est habitué en tant que Québécois, fait certainement plus de dommages et de morts que le coronavirus » rappelle le médecin.

Lundi prochain, à la veille du retour en classe des élèves, la direction de la santé publique doit rencontrer tous les membres du personnel de la polyvalente Benoît-Vachon dans le but de leur donner de l’information sur la manière de gérer ce dossier.

-Avec les informations de Pierre-Antoine Gosselin