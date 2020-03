Nouveau cas probable de coronavirus au Québec

Après la confirmation de deux cas de COVID-19 au Québec, les autorités de la santé ont annoncé jeudi soir un nouveau cas probable concernant une personne vivant en Montérégie.

La personne infectée a voyagé récemment en France, selon la santé publique du Québec, qui a effectué des tests et une analyse est maintenant en cours au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg, au Manitoba, pour confirmer le diagnostic.

«Elle a appris à son retour le 3 mars qu'elle avait été en contact avec un cas confirmé de COVID-19», ont expliqué les autorités de la santé publique, par communiqué.

«Elle a donc appelé Info-Santé 811 et, étant donné son historique d'exposition, elle a suivi les consignes d'isolement qui lui ont été recommandées, a-t-on poursuivi. Elle s'est ensuite rendue dans un centre hospitalier de la Montérégie, où un prélèvement a été effectué. Lors de sa prise en charge, toutes les mesures de précaution ont été mises en place.»

Les personnes qui ont eu des contacts étroits avec la personne infectée sont maintenant recherchées.

Il n’a pas été possible d’obtenir plus de détails sur la personne infectée, notamment concernant son sexe, son lieu de résidence ou encore l’hôpital où elle s’est présentée afin d’être testée.

«Le coronavirus est de plus en plus présent partout dans le monde et, dans ces circonstances, il n'est pas étonnant de voir des cas de COVID-19 survenir au Québec, a dit Yves Jalbert, directeur général adjoint de la protection de la santé publique.

«La santé publique étant une responsabilité collective, je tiens à saluer la collaboration exemplaire de la personne infectée, qui a appliqué toutes les recommandations quant au COVID-19, a-t-il poursuivi. Le personnel d'Info-Santé 811 et de l'établissement en question ont également fait preuve d'une grande vigilance. Cela démontre que le réseau de la santé et des services sociaux du Québec est prêt à faire face à ce type de situation.»