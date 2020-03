Nouvelles mesures pour faire baisser les factures de téléphonie cellulaire

Fort d’une nouvelle étude qui confirme que les Canadiens paient bien plus cher pour des services de téléphonie cellulaire qu’ailleurs dans le monde, le fédéral réservera 25 % d’un nouveau spectre de fréquences sans-fil aux joueurs régionaux comme Vidéotron.

Ainsi, les gros joueurs des télécommunications que sont Bell, Rogers et TELUS seront exclus du quart du spectre de la bande d’ondes de 3500 MHz qui doit prochainement être mis aux enchères, a annoncé Ottawa jeudi.

«Les mesures mises de l’avant par notre gouvernement permettront d’accroître la concurrence et de faire diminuer les prix des services sans-fil pour lesquels nous payons déjà trop cher», a déclaré le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.

Dans le même temps, le ministre Duclos et son collègue Navdeep Bains, à l’Innovation, présentaient une nouvelle étude qui confirme que les Canadiens déboursent beaucoup plus pour les forfaits de leurs téléphones cellulaires que dans bien d’autres pays industrialisés, comme la France et l’Australie.

Par exemple, pour un forfait incluant 5 Go de données internet, les Canadiens déboursaient en moyenne 87,57 $ par mois, en 2019, pendant que les Américains payaient 63,04 $, les Allemands, 54,67 $ et les Français, aussi peu que 27,28 $.

Ottawa en est à sa douzième étude du genre, le ministère de l’Innovation publiant cette analyse comparative chaque année. Le ministre Bains a toutefois annoncé, jeudi, que l’exercice sera désormais mené tous les trois mois pour assurer un meilleur suivi.

Les libéraux de Justin Trudeau ont promis en campagne électorale de faire en sorte que les contribuables canadiens paient 25 % moins cher pour des services de téléphonie sans-fil. Jeudi, ils ont donné un ultimatum de deux ans à Bell, Rogers et TELUS pour qu’ils baissent leurs prix sans quoi ils menacent d’adopter des mesures réglementaires leur forçant la main.

«Les Canadiens ne devraient pas avoir à faire un choix entre leur facture de téléphonie cellulaire et leur facture de chauffage résidentiel», a dit le ministre Bains jeudi.

Ottawa mise par ailleurs sur des mesures encourageant la concurrence au sein de l'industrie et, en l’occurrence, des baisses des prix.

C’est donc dans cette optique que 25 % des fréquences qui seront mises aux enchères pour le spectre de 3500 MHz seront réservés aux plus petits joueurs des télécommunications. Des entreprises comme Vidéotron, au Québec, pourront en profiter, de même qu'Eastlink, en Atlantique, et Shaw, dans l’Ouest canadien.

Rappelons que le spectre de 3500 MHz est très convoité puisqu’il servira au déploiement de la technologie du 5G.

L’an dernier, le gouvernement Trudeau avait adopté des mesures similaires, en excluant Bell, Rogers et TELUS de 43 % d'une mise aux enchères de la bande d’ondes de 600 MHz.