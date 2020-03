Projet controversé de GNL Québec: «La fin du monde c’est une bonne histoire»

Le projet de gazoduc GNL Québec a encaissé un dur coup alors qu’un investisseur majeur s’est retiré du projet.

Berkshire Hathaway, la société d'investissement du richissime homme d'affaires Warren Buffet, était prête à y injecter 4 milliards de dollars. Les raisons évoquées sont liées aux blocus autochtones et au contexte politique qui prévaut au pays.

Le porte-parole de l'Association pétrolière et gazière du Québec (APGQ) n’a pas été surpris par ce retrait. Malgré tout, il croit que cela ne met pas le projet en péril.

«L’investisseur principal a toujours dit qu’il allait prendre sa décision finale en 2021. On a encore beaucoup de temps pour montrer les avantages du projet», a dit Éric Tétrault en entrevue à l’émission Le 19h.

M. Tétrault fonde de bons espoirs que M. Buffet décide de s’impliquer à nouveau dans le projet.

«C’est parce que le contexte politique n’est pas bon, mais il n’y a rien de plus changeant qu’un contexte politique. Je suis certain que M. Buffet va lire ce qui se passe au Québec et il prendra sa décision l’an prochain», assure le porte-parole.

Il croit que le gouvernement finira par s’entendre avec la communauté wet’suwet’en et que le projet finira par se faire. «Je ne peux pas croire que l’on retournerait en arrière parce qu’une minorité d’une minorité s’y oppose», ajoute-t-il.

Contrairement à qui est évoqué dans les médias, il n’y aurait pas de dissension au sein de la population au sujet du projet.

«La population est au rendez-vous. Les médias n’y croient pas, mais la fin du monde c’est une bonne histoire, on ne peut pas laisser ça aller facilement comme ça. C’est le fun écrire là-dessus», lance-t-il.

La sortie d’un groupe de médecins qui dénoncent le projet et avertissent sur ses possibles impacts sur la santé de la population n’impressionne pas M. Tétrault. Selon lui, «l’industrie a le dos très large depuis des années».

«Un groupe de médecins, à quelque part, ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Nous sommes intervenus aujourd’hui parce que là, c’est grave. Quand on accuse l’industrie de provoquer le cancer, je m’excuse, mais c’est grave», martèle le porte-parole.

L’APGQ se fie à l’agence indépendante américaine Environmental Protection Agency, dont le plus récent rapport ne fait pas mention de risques pour la santé.

«Nulle part c’est indiqué que la fracturation hydraulique est dangereuse. [...] Si on ne croit plus aux mots des autorités, où est-ce qu’on s’en va avec ça?», s’interroge M. Tétrault.