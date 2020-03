Le coronavirus, le blocus ferroviaire au Canada, l’abandon de plusieurs projets énergétiques... Mario Dumont estime qu’une tempête économique se profile à l’horizon.

«Tous les dangers sont là, affirme le chroniqueur. Il est tôt pour utiliser le mot, mais le vrai danger, c’est une récession.»

La croissance économique du Canada au dernier trimestre de 2019 a été faible, remarque-t-il. «On espérait que 2020 soit meilleur mais...»

En plus des conséquences du COVID-19 et de l’arrêt du transport sur le réseau ferroviaire, le projet de Teck Frontier (Alberta) a été abandonné et un investisseur majeur de GNL-Québec (Saguenay) se retire du projet.

«L’économie canadienne voit ses projets énergétiques tomber les uns après les autres. Peut-être qu’on en rendus là, mais je suis en train de te dire qu’on va être en récession », conclut-il.

À preuve des inquiétudes de l’économie mondiale, la Banque du Canada a imité la Réserve fédérale des États-Unis (FED) en abaissant son taux directeur d’un demi-point mercredi. «La dernière fois que ça a été fait, c’était la crise financière de 2008.»

