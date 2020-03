Un drone, espoir d'une mère pour retrouver son fils disparu

Leticia Hidalgo marche d'un bon pas dans un sous-bois du nord du Mexique. À 57 ans, cette retraitée a appris à piloter un drone pour rechercher les restes de son fils Roy dans ce qu'elle soupçonne avoir été un «lieu d'extermination» de personnes séquestrées.

Leticia a développé cette nouvelle stratégie de recherche face à l'immobilisme de l'État mexicain, dépassé par une escalade de la violence qui a porté le nombre de disparus à plus de 60 000 entre 2006 et 2019.

AFP

Roy Rivera, étudiant en philosophie et littérature, allait avoir 19 ans lorsqu'il a été enlevé à l'aube, le 11 janvier 2011, par un commando lourdement armé au domicile familial dans l'État de Nuevo Leon.

Le jeune homme et son frère, sans lien avec le crime organisé, ont tenté d'affronter les assaillants, dont certains portaient un uniforme de police, avec un couteau, tandis que leur mère appelait à l'aide depuis le balcon de la maison.

AFP

Elle le cherche depuis inlassablement et s'est transformée en une véritable détective, rompue aux nouvelles technologies.

«On va d'abord survoler le lieu avec le drone pour repérer les points d'intérêts», explique-t-elle à Eduardo Saucedo, représentant spécial du parquet local chargé des personnes disparues, et aux policiers qui les accompagnent pour cette session de recherches dans la commune de Salinas Victoria.

«Nous allons ensuite créer une orthomosaïque», indique-t-elle, en référence à une image obtenue par traitement de clichés numériques de façon être superposable sur une carte plane.

AFP

Elle et Angelica Orozco, volontaire de l'organisation Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Forces unies pour nos disparus) à Nuevo Leon, savent comment placer la carte dessinée par le drone sur des photos aériennes disponibles sur internet, ce qui les aide à obtenir plus de détails.

Avant de payer la rançon exigée par les ravisseurs, Leticia, une enseignante à la retraite, a réussi à parler à Roy sur son téléphone portable. Ainsi, la première chose qu'elle a apprise a été de suivre le signal GPS de son téléphone sur son ordinateur.

Mais un jour, le signal s'est éteint. Elle a alors décidé d'apprendre d'autres techniques pour chercher des indices sur des fosses clandestines.

En suivant le développement des nouvelles technologies, elle a organisé une collecte avec d'autres familles de disparus pour acheter un drone. Elle souhaite désormais le remplacer par un appareil plus moderne.

À quelques dizaines de mètres d'un bâtiment abandonné, Angelica Orozco demande à son amie de programmer le drone pour qu'il prenne environ 200 photos. Leticia le fait en un tour de main et l'appareil décolle immédiatement.

Pendant le vol, les deux femmes observent l'écran avec attention, déplorent la présence de rafales de vent. En regardant rapidement les premières images, elles découvrent quelques possibles indices.

«On voit ici un chemin qui amène à une clairière», pointe Leticia sur l'écran de son ordinateur portable. «Cette zone blanche, cela peut-être des roches, mais c'est bizarre qu'elles soient entassées», dit-elle.

Au cours de recherches passées dans le bâtiment, des milliers de restes calcinés ont été découverts. Mais c'est la première fois que le lieu est passé au crible d'un drone.

Pour Leticia, il s'agit certainement d'un «lieu d'extermination». «Les centaines de milliers de restes humains qui ont été découverts l'ont été en superficie», remarque-t-elle.

Grâce aux données fournies par le drone, les anthropologues légistes chargés de faire des fouilles vont pouvoir avoir une «vision aérienne plus ample, plus nette», estime Leticia, soulignant que cela épargnera du temps et de la fatigue à tous.

Le représentant du parquet pense que les corps des personnes enlevées et assassinées étaient dissimulés dans la zone, avant d'être incinérés, puis dispersés ou bien enterrés pour rendre difficile leur identification.

Fernando Gonzalez, un anthropologue légiste indépendant, estime qu'une maison située sur le terrain a pu être le site des crémations des victimes.

Dans l'État de Nuevo Leon, «personne n'a jamais cherché de restes humains avec un drone comme nous le faisons maintenant», souligne Leticia. «Mais malgré tout cela, nous n'avons pas trouvé Roy», dit-elle, impuissante.