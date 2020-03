Un rapport sur le baseball majeur à Montréal attendu lundi

Les fervents du retour du baseball majeur à Montréal se croisent les doigts, puisque l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) devrait dévoiler, ce lundi 9 mars, son rapport concernant l’avenir du secteur Bridge-Bonaventure.

«La commission procède maintenant à l'examen de toutes les opinions entendues et de tous les documents déposés. Elle présentera son analyse ainsi que ses recommandations aux élus dans le rapport de la consultation», indique-t-on sur le site web de l’OCPM.

Selon différentes sources, c’est enfin lundi que les recommandations seront émises. Celles-ci feront suite à la présentation de différents projets, dont celui de Groupe baseball Montréal.

En septembre 2019, le projet piloté par l’homme d’affaires Stephen Bronfman avait été proposé dans un document de neuf pages.

«Notre projet de base repose sur deux éléments complémentaires, soit l'attribution d'une franchise de la MLB et l'aménagement d'un stade de baseball qui deviendra, entre autres, le domicile de l'équipe, avait-on alors indiqué. Ce projet doit profiter à Montréal, d'un point de vue social, sportif, culturel et économique, et ce, de manière responsable.

«La décision annoncée par le commissaire de la MLB, en juin dernier, ouvre une nouvelle avenue pour le retour du baseball majeur à Montréal, dans le contexte d’une saison partagée avec les Rays de Tampa Bay. C'est une proposition originale et intéressante que nous allons examiner soigneusement, en étant conscients d'être la première ville d'Amérique du Nord qui explore ce modèle. Ce geste démontre une grande marque de confiance à l'égard de Montréal comme marché et des Rays de Tampa Bay qui sont l'une des organisations les plus innovantes et des équipes les compétitives du baseball majeur.»

Un projet appuyé par le Groupe CH

Dans le cadre de ce processus de consultation publique, des opinions en ligne ont été recueillies du 10 septembre au 10 octobre 2019, puis l’audition des opinions a été tenue sur quatre jours au début du mois d’octobre.

Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH, en avait notamment profité pour offrir son appui au Groupe baseball Montréal.

«Je m’adresse à vous afin d’appuyer la démarche entreprise par M. Stephen Bronfman, avec un groupe de partenaires montréalais, afin de ramener à Montréal une équipe de baseball de la Ligue majeure de baseball», avait ainsi écrit Molson, dans une lettre adressée à Nicole Brodeur, présidente de la commission.

«Le site que nous désirons aménager est situé sur des terrains adjacents aux bassins Peel et Wellington, précisait par ailleurs le Groupe baseball Montréal. Cet emplacement présente des caractéristiques idéales, car il est situé à proximité du centre-ville, du Vieux-Montréal et du Vieux-Port, mais aussi de plusieurs quartiers adjacents comme Pointe-Saint-Charles, Griffintown, Saint-Henri et la Petite-Bourgogne. Il n’existe aucun autre site équivalent.»