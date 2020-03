Peut-on encore développer des projets d’hydrocarbures au Québec ou au Canada? La question se pose alors qu’un important investisseur s’est retiré du projet GNL Québec, mettant en péril sa réalisation.

S’il reconnaît que les deux camps avaient des arguments valables et compréhensibles, le chroniqueur Mathieu Bock-Côté se questionne sur la «culture du non aux projets d’exploitation» au Québec, qui risque encore de sortir gagnante du débat.

«J’ai l’impression que ce qui va ressortir, c’est ce “nonisme”, comme disait en d’autres temps Bernard Landry, cette difficulté à développer», évoque-t-il.

Caroline St-Hilaire reconnaît qu’on ne peut plus faire des projets en 2020 comme on le faisait avant, mais qu’un leader convaincant peut malgré tout parvenir à mener à terme un projet en lequel il croit.

«On doit faire les projets avec la population. Tu es capable de faire ça quand tu as des leaders forts, assumés, capables de croire en des projets et qui vont les vendre et les expliquer», dit-elle.

Acceptabilité sociale

Mathieu Bock-Côté s’interroge également sur la valeur de l’acceptabilité sociale aujourd’hui.

«Est-ce qu’il suffit d’une opposition sonore pour dire que l’acceptabilité sociale n’est pas là?», demande-t-il, invitant les gouvernements et les investisseurs à faire le «tri des voix» pour ne pas donner à des groupes minoritaires très militants l’occasion de faire dérailler des projets.

«Il y aura toujours quelqu’un qui sera assez entêté pour vouloir bloquer quelque chose», affirme-t-il.

Il compare la situation avec celle de la loi 21, à laquelle s’oppose une minorité de la population québécoise.

«Ce n’est pas la même chose parce que le gouvernement s’est fait élire là-dessus, il avait la légitimité d’agir», rétorque Caroline St-Hilaire.

Voyez le débat entre les deux analystes à l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.