Visite du MAPAQ au zoo de Falardeau

Le Zoo de Falardeau a reçu la visite d'inspecteurs du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) mardi matin après avoir reçu des plaintes.

Un avis de non-conformité a été rédigé en vertu de la Loi sur les produits alimentaires.

TVA Nouvelles a obtenu le rapport d'inspection par l'entremise de l'avocat du zoo.

«Les inspecteurs étaient passés la semaine dernière mais mon client était absent», explique l'avocat du Zoo de Falardeau, Me Dominic Bouchard.

«Les agents du MAPAQ avaient quand même fait des vérifications dans des poubelles pour vérifier certaines allégations, avant de revenir mardi matin.»

Les inspecteurs n'ont toutefois pas trouvé ce qu'ils cherchaient, c’est-à-dire, des carcasses de veaux.

Le plaignant alléguait, selon le rapport, qu'elles étaient jetées aux ordures domestiques.

«On a eu des plaintes encore une fois anonyme. Et y'a des choses à l'intérieur de ça qui sont carrément saugrenues», précise Me Bouchard.

Une personne prétendait aussi que des poules étaient données vivantes à d'autres animaux comme nourriture.

On note dans le rapport qu'elles sont d'abord abattues.

Aucune lacune n'a été constatée sur les sabots d'un âne pourtant jugés trop longs par le plaignant, qui prétendait aussi qu'un dromadaire gardé avec des bovins, tentait de s'accoupler avec ces derniers.

Le dromadaire était seul dans l'enclos lors de la visite des inspecteurs qui n'ont pas, non plus, vu de chevreau gardé à l'extérieur à une température inadéquate.

Seule ombre au tableau: des carcasses d'animaux provenant du zoo sont enfouis sur les terres agricoles du propriétaire du site, Daniel Gagnon.

«Ces carcasses doivent être récupérées par un titulaire de permis de récupération de viandes non comestibles», note-t-on dans le document.

Un avis de non-conformité a été émis. Daniel Gagnon est passible d'une amende.

«Les propriétaires vont respecter la décision. Mais sinon, tous les autres griefs qui ont été faits par rapport aux animaux, le rapport du MAPAQ est clair, y'a aucun reproche qui est fait à mon client. Ça leur fait d'ailleurs du bien de voir qu'une autorité sérieuse fait un constat aussi positif. C'est le contraire de tout ce qui peut se dire sur les médias sociaux, alors qu'on leur fait des reproches et des récriminations sans fondement et sans vérification», assure Me Bouchard.

La Sûreté du Québec et le ministère de la Faune poursuivent leur enquête. Ils n'auraient toujours pas visité les installations, ni rencontré les propriétaires.