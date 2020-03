Vos incontournables de la journée

Voici les principales nouvelles à surveiller aujourd’hui dans l’actualité.

300 millions d'élèves sans école en raison du COVID-19

L’épidémie de coronavirus qui sévit cause de nombreuses fermetures d’écoles à travers le monde. Treize pays ont fermé leurs écoles au niveau national et neuf au niveau local, affectant la scolarité de plus de 290 millions d'élèves dans le monde.

AFP

Fin du blocus de Kahnawake?

L’injonction obtenue du tribunal par le Canadien Pacific (CP) pour faire lever le blocus se termine ce soir à minuit. Hier, les manifestants ont permis l’inspection des rails, une dizaine de véhicules du CP et trois pelles mécaniques ont franchi les barricades. Les Mohawks pourraient s’adresser aux médias en avant-midi.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Trans Mountain de retour en Cour suprême?

La Cour suprême doit annoncer aujourd’hui si elle entendra les opposants au projet.

AFP

Les nouvelles les plus populaires de mercredi

L’Italie ferme toutes ses écoles et universités

Fin du rap de l’horreur

Le coronavirus prospère dans les toilettes