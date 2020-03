Continuer à aimer même dans la mort

Le meurtre d’Océane Boyer laisse un vide abyssal chez tous ses proches, chez ceux qui l’aimaient et qui la côtoyaient. Son absence se fait encore plus cruelle aujourd’hui alors que sont célébrées ses funérailles. La famille de la jeune victime aura à passer par toute une gamme d’émotions, celle du présumé meurtrier aussi.

«C’est normal que des gens ressentent de la colère, de la révolte. Cette réunion (pour ses funérailles), la capacité qu’ont les gens de vivre cette expérience-là ensemble va les aider», explique la psychologue, Rose-Marie Charest.

Les parents d’Océane ont ouvert leur cœur et invité les enfants et la conjointe de François Sénécal, leur ami de longue date soupçonné du meurtre de la gamine.

Caroline Sarrazin et Francis Boyer savent faire la part des choses et ont compris que les enfants du présumé meurtrier ne sont en rien responsable du crime sordide commis la semaine dernière à Brownsburg-Chatham.

«Dans un moment de recueillement où tout le monde se dit: On souffre et on va souffrir ensemble, ça va faire moins mal que de souffrir en s’agressant mutuellement», expose la psychologue.

«Vous ne pouvez pas éviter la souffrance. Ça fait trop mal de perdre son enfant dans une situation aussi imprévisible et violente. (...) Tout ce qui va redonner confiance en l’humanité, en ce qu’il y a de bon des gens va aider à supporter la douleur», fait savoir Rose-Marie Charest.

Perdre un enfant est un drame sans nom, mais perdre un enfant de 13 ans de la façon dont Océane est décédée est une épreuve sans commune mesure.

«La douleur ne va jamais disparaitre. On ne complète jamais un deuil», avance Mme Charest.

Comment donc les parents de la jeune victime au fil des mois et des années pourront-ils continuer à vivre avec ce grand vide en l’absence de leur fille? «Ils n’en sont pas là, mais l’étape finale est d’intégrer la personne, d’y penser souvent, de continuer de l’aimer même si elle n’est plus là, de se réconcilier avec le souvenir de la personne», conseille Rose-Marie Charest.