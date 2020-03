Dénouement heureux pour un travailleur français sur la Côte-Nord

Un travailleur français de l’usine Boisaco à Saint-Cœur, sur la Côte-Nord, a recommencé à travailler comme électrotechnicien dans les derniers jours.

Benoît Schottey s’était vu refuser le renouvellement de son permis de travail à la fin de l’année 2019 en raison d’une erreur de frappe dans un formulaire.

Les deux derniers mois ont donc été éprouvants pour M. Schottey et sa famille.

«On n’a plus le droit de travailler, on n’a plus le droit aux ressources, on n’a plus le droit à rien», a-t-il expliqué à TVA Nouvelles.

«On n’avait plus le droit à la RAMQ. Mon fils est tombé malade, on se demandait comment on allait le soigner. On a pris des remèdes de grand-mère, ça a fonctionné. Mais c’était la grosse panique.»

L’homme dit avoir eu beaucoup de soutien de la part de la communauté et de ses collègues.

«C’est passé juste, mais ça a été», a-t-il avoué.

Son employeur espère que le problème ne se reproduira plus. C’est que Boisaco embauche plusieurs travailleurs étrangers pour faire fonctionner son usine.

«Il y a une grande place à la simplification. C’est important qu’il y ait des mesures, mais il faut qu’on puisse les alléger pour s’assurer que ce soit plus simple, plus rapide», a fait savoir le président de Boisaco, Steeve St-Gelais.

Benoît Schottey a tenu à remercier l'équipe de la députée du Bloc québécois, Marilène Gill, qui l’aidé dans ses démarches.

Malgré ses déboires, l’homme et sa famille espèrent toujours s'implanter pour de bon en Haute-Côte-Nord.