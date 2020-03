Des reliques des Beatles, dont une scène, aux enchères

La première scène sur laquelle les Beatles ont offert leur première prestation pourra être gagnée lors d'une prochaine vente aux enchères Fab Four-flavoured à New York.

L'estimation de cette pièce historique est de 10 000 $ à 20 000 $.

Le groupe s'est produit sur la scène originale du Lathom Hall à Liverpool, en Angleterre, le 14 mai 1960 sous le nom de The Silver Beats, juste avant de changer le nom du groupe en The Silver Beetles.

La scène de la salle a été «méticuleusement retirée et numérotée», de sorte qu'elle pourrait facilement être remontée à l'avenir.

«Les planches de bois d'origine de la scène sont restées intactes avec leurs clous de l'époque victorienne encore ancrés dans les solives du sol», indique un communiqué de presse.

Les Fab Four ont continué à se produire au Lathom Hall à 10 autres occasions, dont un spectacle du 18e anniversaire de George Harrison.

«Cette scène de la première représentation des Fab Four n'est pas seulement l'un des artefacts les plus extraordinaires jamais sortis sur le marché de l'histoire des Beatles, mais toute l'histoire de la musique», a déclaré à WENN Martin Nolan, le directeur général de Julien's Auctions.

«Nous sommes ravis d'offrir cette pièce remarquable et unique qui a préparé le terrain pour le début propice du plus grand groupe de rock'n'roll de tous les temps, ainsi que ces autres éléments incroyables et significatifs qui célèbrent la magie de la Beatlemania», poursuit-il.

En plus de la scène, près de 300 articles des Beatles, comprenant des souvenirs jusqu’ici jamais dévoilés, des guitares et des instruments, des vinyles rares et des objets de collection, seront aussi en vente lors de l'événement.

Les autres faits saillants de l'enchère incluent les paroles manuscrites de Paul McCartney de «Hey Jude», un batte baseball Spalding signé par John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr durant le dernier concert américain des Beatles au Candlestick Park de San Francisco, le dessin «Bagism» de Yoko Ono et de John Lennon, présenté dans le documentaire «Bed in Peace» du couple en 1969, et un pantalon vintage en corduroy beige que Lennon portait lors du «Magical Mystery Tour» dans les années 1960.

La Julien's Auctions est organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la rupture historique du groupe (10 avril 2020). Elle aura lieu au Hard Rock Cafe de Times Square.