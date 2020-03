La nature qui s'éveille dans l'objectif de Sophie Thibault

Cette semaine, ça sentait le printemps... la neige qui fond, les odeurs de terre fraîche... Toutes sortes de petites bêtes me l'ont confirmé, dans mes balades en forêt.

À Derrière ma caméra, la nature qui s'éveille très doucement en Montérégie.

Mont St-Hilaire

Quelques signes qui ne mentent pas... le Richelieu qui commence à perdre ses contours glacés. Un jeu d'ombres et lumières, avec le Mont St-Hilaire au loin.

Forêt enchantée

Dans les sous-bois du Mont St-Bruno, les arbres portent encore les marques de la dernière tempête, mais on sent que le soleil VEUT jouer de son influence...

Épervier de Cooper

Dans un parc, sur les flancs de la montagne, j'ai aperçu une masse dans les branches, c'était le dos d'un Épervier de Cooper, avec ses yeux rouges perçants. Quel rapace impressionnant.

Discours du tamia

Celui-ci surveille attentivement les environs... mais il a l'air d'un monarque prêt à livrer son discours, la main sur le coeur...

Raton au repos

L'épervier partage les sommets avec les ratons qui prennent un repos bien mérité, enroulés autour des branches.

Grand pic

Un cadeau du ciel: ce Grand Pic venu taillader quelques troncs d'arbres. C'est un mâle, on voit bien sa moustache rouge, en-dessous de l'oeil.

Duo de choc

Mais voici la plus belle des surprises: un duo de cerfs de Virginie, qui a pris la pose juste pour ma caméra. Et pour notre plus grand bonheur!

Sauve-qui-peut

Dès qu'on bouge un peu ou qu'on fait mine de s'approcher, c'est le sauve-qui-peut général, les queues blanches bien visibles.

Congestion aérienne

Aux mangeoires, les oiseaux se bousculent. Ici, un somptueux cardinal rouge qui se fera bientôt bousculer par une mésange affamée.

Chenoa

Cette magnifique jeune louve, c'est la mascotte du Refuge Nymous, à Sainte-Béatrix: un regard inoubliable! Chenoa va sans doute s'ennuyer de l'hiver, qui la tient au frais.