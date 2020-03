Le Boeing 737 MAX «fondamentalement défectueux et dangereux»

Le 737 MAX de Boeing, cloué au sol depuis près d'un an, est un avion «fondamentalement défectueux et dangereux», qui démontre la nécessité de réformer la législation et les réglementations relatives à la certification des avions de ligne, a estimé vendredi la commission des Transports du Congrès américain.

«Le fait que plusieurs erreurs de conception technique ou erreurs de certification aient été jugées "conformes" par la FAA (régulateur aérien, NDLR) illustre un besoin crucial de réformes législatives et réglementaires», indique-t-elle dans les conclusions de son rapport préliminaire, dévoilées vendredi.

«Développer un avion commercial conforme aux règlements de la FAA, mais fondamentalement défectueux et dangereux met en évidence un système de surveillance de l'aviation qui a désespérément besoin de changements», ajoute cette commission.