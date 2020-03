Le Québec pleure le «Pocket Rocket»

Dès l’annonce du décès de la légende des Canadiens de Montréal Henri Richard, vendredi, un concert d’éloges a déferlé sur les réseaux sociaux pour saluer l’un des grands de l’histoire du hockey.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a été l’un des premiers hommes politiques à réagir. Fervent amateur du Tricolore, M. Legault a rendu hommage à «notre capitaine» et «notre légende».

J'offre mes sympathies à la famille et aux proches de notre capitaine, notre légende, M. Henri Richard.

Je garde des souvenirs merveilleux du #16 qui a gagné 11 Coupes Stanley!

Merci Pocket Rocket!https://t.co/WujBzfFSAD — François Legault (@francoislegault) March 6, 2020

Sa ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, a salué un homme qui était «une source de fierté et d’inspiration pour plusieurs générations de Québécois».

C’est avec une immense tristesse que j’ai appris le décès de monsieur Henri Richard. Il a été une source de fierté et d’inspiration pour plusieurs générations de Québécois. Sa carrière exceptionnelle aussi bien que ses grandes qualités humaines continueront d’inspirer le Québec. pic.twitter.com/0ahtYVjFHN — Isabelle Charest (@IsabelleCharest) March 6, 2020

«Le Québec et le monde du hockey perdent une légende et l’un des plus grands ambassadeurs des Canadiens de Montréal et du sport montréalais», a de son côté déclaré la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Montréal, le Québec et le monde du hockey perdent une légende et l’un des plus grands ambassadeurs des @CanadiensMTL et du sport montréalais. Henri Richard aura marqué notre histoire comme peu l’ont fait. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches. pic.twitter.com/BtCaglWKLj — Valérie Plante (@Val_Plante) March 6, 2020

Plusieurs ont rappelé que le record de 11 bagues de la Coupe Stanley ne sera probablement jamais battu, dont le chef intérimaire du Parti québécois Pascal Bérubé. «C’est tout un peuple qui est en deuil, plusieurs générations d’admirateurs des Canadiens de Montréal», écrit-il.

Toutes mes condoléances à la famille d’Henri Richard. C’est tout un peuple qui est en deuil, plusieurs générations d’admirateurs du @CanadiensMTL. Son record de 11 coupes Stanley ne sera jamais égalé. pic.twitter.com/luUmTawe92 — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 6, 2020

«Henri Richard a cessé de jouer bien avant ma naissance, mais ses exploits au sein du CH et ses 11 coupes Stanley ont certainement marqué l'histoire du hockey au Québec et l’imaginaire de milliers de fans (dont moi!). Mes pensées vont à la famille et aux proches de ce grand joueur», a réagi de son côté le co-porte-parole de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois.

Henri Richard a cessé de jouer bien avant ma naissance, mais ses exploits au sein du CH et ses 11 coupes Stanley ont certainement marqué l'histoire du hockey au Québec et l’imaginaire de milliers de fans (dont moi!).



Mes pensées vont à la famille et proches de ce grand joueur. — Gabriel Nadeau-Dubois (@GNadeauDubois) March 6, 2020

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, a quant à lui salué «celui qui a émerveillé plusieurs générations de partisans de hockey».

Celui qui a émerveillé plusieurs générations de partisans de hockey, le légendaire Henri Richard, est décédé.



Condoléances à la famille ainsi qu'à tout le milieu du hockey au Québec. #Assnat #PolQc #PLQ — Pierre Arcand (@PierreArcand) March 6, 2020

«Nous sommes tous en deuil de cet homme courageux et de cette époque où la fierté voulait dire quelque chose. Merci Henri Richard», a tweeté le président et chef de la direction de Québecor Pierre Karl Péladeau.

Nous sommes tous en deuil de cet homme courageux et de cette époque où la fierté voulait dire quelque chose.

Merci Henri Richard.

Ma sympathie à toute sa famille beaucoup plus grande que l'on puisse penser. https://t.co/Eowtr5NNkD — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) March 6, 2020

En entrevue avec Mario Dumont, Yvan Cournoyer, celui qui a succédé à Henri Richard comme capitaine des Canadiens de Montréal, a louangé un «coéquipier exceptionnel».

«Il m’a montré c’est quoi être capitaine», a souligné la légende du CH.

Henri Richard n’avait pas besoin de parler dans le vestiaire et menait par l’exemple sur la patinoire, poursuit Yvan Cournoyer, qui note que le numéro 16 était doté d’une détermination extraordinaire, ce qui lui a sans doute permis de vivre plus longtemps, lui qui était malade depuis un certain temps.