Le secret d'une dame de 105 ans de Québec

Les membres d’une famille de Québec ont célébré un anniversaire peu commun à la résidence Saint-Dominique, jeudi, alors que leur mère a soufflé pas moins de 105 bougies.

Rose Côté-Tremblay s’était fait une beauté, jeudi matin, avant de se joindre à ses enfants pour souligner cet anniversaire dans une petite salle privée de la résidence où elle habite.

Pour l’occasion, ses enfants avaient préparé un généreux repas.

« Je suis bien entourée, je suis très chanceuse », lance la dame fêtée, les yeux brillants de bonheur.

Même si elle a passé le cap des 100 ans, la dame est encore pleine de vie et souriante.

« Elle est en forme, elle commande et dirige tout encore », souligne en riant l’une de ses filles, Norma Tremblay.

Une vie bien remplie

La centenaire est veuve depuis le décès de son époux à l’âge de 66 ans, il y a une cinquantaine d’années.

« Elle n’a jamais refait sa vie, elle était bien trop occupée à accueillir les gens », poursuit sa fille.

Rose Côté-Tremblay a tenu un Bed & Breakfast pendant 25 ans, sur la rue des Érables, à Québec. Auparavant, elle a géré une maison de chambres à Thetford Mines.

« Elle a reçu des gens du monde entier. Elle a des livres où les visiteurs lui laissaient des messages. Il y en a en russe et en japonais », raconte avec fierté la fille de la centenaire.

À l’âge de 60 ans, Rose Côté-Tremblay a commencé à prendre un peu plus de temps pour elle et s’est inscrite à des cours de natation, de peinture et d’émail. Elle a eu la chance de ne jamais avoir eu d’ennuis de santé sérieux.

« À 100 ans, elle s’est fracturé une cheville et elle a commencé à se déplacer avec une marchette, à ce moment, et elle trouvait donc que ça la ralentissait », se souvient Mme Tremblay.

Une grande famille

À 105 ans, Mme Côté-Tremblay a une chance que peu de gens auront dans leur vie. Grâce à ses six enfants, elle a 22 petits-enfants, 19 arrière-petits-enfants et cinq arrière-arrière-petits-enfants.

Le secret de sa longévité ? « Elle n’a jamais arrêté, c’est ça, son secret », confie Mme Tremblay.

Au Québec, en 2019, 2559 personnes étaient âgées de plus de 100 ans, selon l’Institut de la statistique du Québec.