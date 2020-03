«L’enfance est détruite par la DPJ», dit Me Valérie Assouline

Avocate chez SOS avocat, Valérie Assouline estime qu’il y a «plein de dossiers» où la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) «n’a pas à s’ingérer dans la vie des gens» et, qu’avant tout, son mandat est «de protéger les enfants».

«Ce n’est pas leur devoir de s’ingérer dans un conflit de séparation, d’être entre deux parents, de leur apprendre comment parler entre eux. Ce n’est pas leur devoir. Leur devoir, c’est de protéger les enfants», a-t-elle mentionné vendredi à l’émission «On n’est pas obligé d’être d’accord» à QUB radio.

«Ça suffit. L’enfance, c’est court et l’enfance est détruite par la DPJ, par ceux qui sont censés la protéger», a ajouté Me Assouline.

Invitée par l’animatrice Sophie Durocher relativement à la médiatisation d'un grave cas de négligence concernant quatre enfants de Granby, l’avocate affirme que la DPJ doit devenir imputable de sa façon de gérer, tout en limitant «son mandat aux situations extrêmes» au lieu de «s’ingérer dans la vie des gens».

Valérie Assouline a expliqué ne pas être «surprise» qu’un autre cas de négligence envers des enfants soit sorti dans les médias.

«Malheureusement, non. Parce que c’est, malheureusement, le système tel qu’il est aujourd’hui et tel qu’il opère, qui en échappe tous les jours. Il faut vraiment que ça change. Ce n’est pas une situation isolée non plus à Granby, il faut se le dire», a-t-elle laissé tomber.